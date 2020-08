I Østfold, ett område med 300 000 invånare i sydöstra Norge, har coronasmittan fått nytt fäste med 15 nya fall som bekräftades i lördags. I Indre Østfold finns nu 105 bekräftade smittfall, och genom smittspårning har kommunen kunnat härleda många av de senaste fallen till krogrundor i staden Askim.

Förskolor stängs och alla privata sammankomster förbjuds

Kommunens chefsläkare beskriver situationen som ”okontrollerbar”.

Samtidigt uppmanar kommunordförande Saxe Frøshaug regeringen att stänga gränsen mot Sverige.

– Öppningen av gränsen har för oss gjort kampen att få stopp på pandemin väldigt krävande, säger han.

Kommun har nu fattat ett drastiskt beslut. Under söndagen meddelade de att alla sociala sammankomster i privat regi förbjuds under nästa vecka, rapporterar VG.

Även förskolor stängs ned och överläkaren i kommunen beskriver situationen som ”okontrollerbar”.

Sedan en vecka tillbaka har larmen om de nya smittkällorna, hemmafesterna som kallats Vestkantfesterna, duggat tätt i norska medier.

Totalt har 40 personer smittats efter fyra fester i Oslostadsdelen Vestre Aker förra helgen, varav tre blivit smittade av deltagare utan att själva närvara.

Festdeltagare uppmanas till karantän i tio dagar

Smittspårning visar att de festerna omfattat närkontakter mellan omkring 190 personer som Oslos hälsomyndighet uppmanar till karantän.

– Vi ber om att de som varit på festerna håller sig i karantän under tio dagar efter den sista festen man deltog i, säger hälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

Smittan har även spridit sig till kommunen Bærum, med tre fall, och staden Bergen, med fem fall, efter Oslofesterna.

Regeringen förbjöd under fredagen all alkoholservering efter midnatt, och valde under söndagen att sätta ner foten efter att hundratals personer samlats i Oslos parker för att festa loss.

– Jag är väldigt bekymrad för att ungdomar och vuxna inte har förstått vilken viktig roll de nu spelar i smittspridningen, och därmed tar en väldigt hög risk när de deltar i den här typen av fester, säger hälsominister Bent Høie till VG under söndagen.

40 deltagare på fest hos smittskyddsläkare

Dagens Näringsliv rapporterade i torsdags om flera personer smittats efter en hemmafest med 40 deltagare hos en smittskyddsläkare med ansvar för smittskyddsarbete i en av Norges största kommuner, som tidningen inte namnger. Läkaren var inte hemma under festen som arrangerades av dennas barn.

De senaste veckorna har Norge för första gången sedan i mars upplevt en ökad smittspridning av coronaviruset. Över 50 smittfall kan härledas till utbrottet på Hurtigrutens expeditionsfartyg MS Roald Amundsen.