Skolskjutning i USA – 18-åring jagas av polisen

Det var på onsdagsmorgonen, lokal tid, som polis och ambulans larmades om skottlossningen på Timberview High School i Arlington.

”Vi är på plats vid en skjutning på Timberview High School. Vi gör en metodisk genomsökning”, skrev polisen i Arlington initialt på Twitter.

Vid skolan hittades fyra skottskadade personer. Tre av dem är elever. En är lärare på skolan.

Tre av de skadade har förts till sjukhus med ambulans. Den fjärde hade mindre skador och kunde behandlas på plats.

Polisen jagar 18-åring

Enligt polisen ska skottlossningen ha föranletts av ett bråk mellan några elever, varpå en av dem drog vapen.

Den misstänkte gärningsmannen har pekats ut som Timothy George Simpkins ,18. Han har sedermera flytt platsen och jagas nu av polisen.

18-åringen beskrivs som beväpnad och farlig. Han kan vara på flykt i en silvrig Dodge Charger, enligt polisen.

Skolan befann sig i lockdown

Skoldistriktet som skolan tillhör har skickat ut ett meddelande till samtliga vårdnadshavare som informerat om skottlossningen. Under insatsen stängdes alla elever och lärare in i klassrum och kontor. Samtidigt förbjöds besökare från att ta sig in i skolan.

Senare upprättade polisen en samlingsplats för vårdnadshavare och elever.

”Polisen kommer finnas på plats. Elever kommer inom sinom tid att bussas till platsen efter att skolan är helt säkrad”, skev polisen på Twitter vid 18-tiden, svensk tid.