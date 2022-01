Lärarens brev om Boris Johnson till pappa Stanley

1982 skrev Martin Hammond, lärare i klassiska studier på Eton, ett brev till Stanley Johnson – den brittiska premiärministerns far. I brevet klagar han på den då 17-åriga Boris Johnson för hans problem med auktoriteter.

”Boris har antagit en skamligt nonchalant inställning till sina klassiska studier. Det är en fråga om prioriteringar, vilket de flesta av hans skolkamrater inte har några svårigheter att följa. Boris verkar ibland förolämpad när han kritiseras för vad som handlar om grova misslyckanden att ta ansvar och samtidigt överraskad när han inte utsågs till 'Captain of the School' för nästa period. Jag tror att han ärligt tror att det är korkat av oss att inte se honom som ett undantag, någon som borde vara fri från de förpliktelser som gäller alla andra”, skriver läraren i brevet.

Trots de hårda orden fick Boris Johnson stipendie för att läsa vidare i just klassiska studier på anrika Balliol College i Oxford.

Boris Johnson har bett om ursäkt

Brevet, som plockats fram av journalisten och författaren Andrew Gimsom, sprids nu efter skandalerna kring festerna som hållits på 10 Downing Street samtidigt som resten av Storbritannien – efter beslut av Boris Johnson och hans regering – har varit hårt nedstängt under pandemin.

På onsdagen bad Boris Johnson om ursäkt för den spritfest som han under 25 minuter var med på i trädgården på 10 Downing Street under nedstängningen, men han hävdade samtidigt att han trodde att det var en arbetsrelaterad sammankomst. Han hävdar också att han inte fått det mejl där medarbetarna bjöds in – och uppmanades att ta med sin egen sprit.

