Donald Trump är en mästare på att hitta motståndarnas svagheter och sedan utnyttja dem utan pardon. Inte heller Elizabeth Warren var immun, han kröp även under hennes hud med sitt hånfulla ”Pocahontas”.

Den i sanningens namn mycket vita Elizabeth Warren har tidigare i sin karriär hänvisat till att hon har påbrå från Cherokee-nationen. Det är detta Trump slog ner på.

Donald Trump triggade i gång en dålig start för Elizabeth Warrens valkampanj. Foto: CAROLYN KASTER / AP TT NYHETSBYRÅN

Det slutade med att hon inför avstampet att försöka bli demokraternas presidentkandidat i slutet av 2018 genomförde DNA-test för att visa att hon talat sanning. Visst, det fanns en avlägsen släktskap, men Trump kunde kontra med:

– Jag har mer indianblod i mig än hon.

Även Cherokee-indianer tog illa vid sig. Ingen vidare start på hennes kampanj, med andra ord. Många räknade ut Warren redan från start.

Joe Biden och Bernie Sanders kämpar mot Warren

Nå, snabbspolning framåt till sommaren 2019 och saker och ting ser lite annorlunda ut. Hon ligger förvisso trea i de flesta mätningar bland demokraterna men kom då ihåg att de två som i regel slår henne är etablerade, nationellt kända namn.

Det är Joe Biden, vicepresident under president Barack Obama, och Bernie Sanders som gav Hillary Clinton en lång, hård match vid demokraternas primärval 2016. Och minns att det finns över 20 demokratiska kandidater i årets race.

Opinionskurvorna pekar dessutom uppåt för 70-åriga Elizabeth Warren för tillfället. Det är delvis ett resultat av den andra omgången av demokraternas tv-debatt. En debatt där Warren kröntes till drottning i bland annat en mätning för Politico.

Elizabeth Warren och Bernie Sanders under demokraternas tv-debatt. Foto: EDWARD M. PIORODA / CNN / POLARIS POLARIS IMAGES

Elizabeth Warren kämpar nu i första hand om de progressiva väljarna, demokraterna som står långt ut till vänster. Hon ställdes mot Bernie Sanders i den andra valdebatten, men i stället för att angripa varandra så försvarade de sig tillsammans mot attacker från de mer mittorienterade demokraterna de delade scen med.

Även om både Sanders och Warren står långt ut till vänster så är det skillnad på dem. Den 76-åriga Bernie Sanders kallar sig ”demokratisk socialist” och reste på smekmånadsresa till Sovjetunionen 1988.

Bernie Sanders och Elizabeth Warren höll ihop under demokraternas debatt. Foto: MATT BARON/SHUTTERSTOCK / MATT BARON/SHUTTERSTOCK SHUTTERSTOCK

Elizabeth Warren däremot kallar sig ”kapitalist ända in i märgen”. Medan Bernie Sanders främst bott i New York och liberala Vermont, så växte Elizabeth Warren upp i konservativa Oklahoma och tillbringade även många år i Texas. Ja, hon var själv republikan långt in på 1990-talet.

Elizabeth Warren var sen in i politiken

Och hon har sent gett sig in i politiken. Hon valdes till senator från Massachusetts 2012 och har en ovanlig bakgrund för en amerikansk politiker, hon har varit lärare en stor del av sitt liv, från 1995 som juridik lärare på Harvard-universitet.

Det skötte hon bra. När veckotidningen New York skrev en lång artikel om hennes lärarkarriär, så ville flera av hennes studenter som nu är republikaner inte bli citerade. De hade bara goda ord att säga om henne, och ville inte förbättra hennes politiska chanser i den kommande valkampen.

Elizabeth Warren specialiserade sig på konkurslagstiftning och det var hennes upptäckt att en hårt arbetande medelklass tagit mycket stryk i den nya ekonomin, som fick henne att flytta sig till vänster på den politiska skalan.

Warren hoppas kunna införa en två cents skatt på varje dollar för dem som har en förmögenhet över 50 miljoner dollar. Foto: RICK BOWMER / AP TT NYHETSBYRÅN

Men hennes favoritpresident är fortfarande republikanen Theodore Roosevelt, en president som gav sig på stora monopolföretag och bröt upp dem. Precis som Warren vill. Hon har bland annat siktet inställt på IT-jättar som Facebook.

Hon har sikte på det mesta, förresten. Hon vill ställa president Trump inför riksrätt och har blivit känd under våren för att ha en detaljerad plan om allt mellan himmel och jord. Enligt Economist har hon fler planer och förslag än de andra över 20 kandidaterna tillsammans.

Den kanske viktigaste är att införa en två cents skatt på varje dollar för dem som har en förmögenhet över 50 miljoner dollar. Det ska finansiera stora reformer. Skatter brukar inte gå hem i USA, men hon säljer in sitt budskap så här på sina valmöten:

– Det inkluderar skatt på era Rembrandts, er aktieportfölj, era diamanter och era yachter, säger hon väl medveten om att få av åhörarna har något sådant att bekymra sig över.

Hon pratar också gärna om sin bakgrund. En tämligen normal, kämpande amerikansk bakgrund till skillnad från miljardärspresidenten.

Yngst av fyra barn

Hon är det yngsta av fyra barn. Familjen fick sälja bilen där pappan förlorade sitt jobb efter en hjärtinfarkt. Hon hoppade av sina studier för att gifta sig med sin skolkärlek, ett äktenskap som sedan havererade. (Hon har dock behållit efternamnet, Warren).

När det var dags för äktenskap två, så var det Elizabeth Warren som friade. Bruce Mann var lärare precis som hon, och hon bestämde sig efter att ha lyssnat på en av hans lektioner.

– Jag kunde inte gifta mig med en annan lärare om jag inte respekterade hans sätt att undervisa, säger hon till New York.

Under sin valkampanj har Elizabeth Warren ställt upp på över 35 000 selfies. Foto: ELISE AMENDOLA / AP TT NYHETSBYRÅN

Hon är onekligen en seriös person, som av en del uppfattas som lite för seriös och uppläxande. David Axelrod, en gång politisk rådgivare till Barack Obama, är en av dem:

– Det finns en hel del motstånd, för folk känner att hon talar ner till dem, säger han till New York Times.

LÄS MER: De tar strid mot Trump om presidentposten

Andra ser den typen av kritik som sexistisk och menar att den främst kommer från män som inte vet hur de ska handskas med en påläst och kunnig kvinna. Själv hoppas Elizabeth Warren att hennes erfarenhet från klassrummet ska hjälpa henne.

– Det är som att leda en lektion, säger hon till New York Times.

– Förstår alla detta? Det är vad jag kämpar med hela tiden. Hur blir jag bättre på detta? Hur kan jag få fler att se, lyssna och säga: ah, så hänger det ihop.

”Hon har en plan för allt”

Maria Velez är en av dem som anser att hon lyckas. Hon gick på ett valmöte i New Hampshire för att lyssna på henne:

– Varje gång jag hör henne så blir jag inspirerad. Hon har en plan för allt. Och hon förklarar sina planer på ett sätt så att alla förstår, säger hon till Guardian.

Elizabeth Warren bryter också ny mark och vägrar hålla privata bidragsinsamlingsmöten för de rika. Det ger henne mer tid för valmöten och samtal med vanligt folk, säger hon.

Och hon ställer likt ingen annan kandidat upp på selfies. Över 35 000 hittills, mest av alla. Fotograferingen bruka ta minst lika lång tid som själva valmötet.

– Jag har tid för detta eftersom jag inte tillbringar timmar och dagar med att jaga stora dollar-donatorer.

Allt är så välorganiserat att New York Times skrivit en artikel om det. Rubriken löd ”Hur man tar en selfie med Elizabeth Warren i åtta steg”.

En artikel i fröken Warrens smak.