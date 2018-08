Den amerikanska läraren Dori Myers, 29, från New York, USA, dömdes för att vid flera tillfällen ha sexuellt utnyttjat en 14-årig pojke, som då var hennes elev, skriver brittiska Metro.

Hon greps i januari efter att den utsatte pojken berättat för en klasskamrat att läraren utfört oralsex på honom. Klasskamraten förde detta vidare till skolpersonalen, som kontaktade polisen.

Åklagaren yrkade att läraren skulle dömas till två års fängelse och att hennes lärarlegitimation skulle dras in.

LÄS ÄVEN: Hade sex med sin elev – nu får eleven 6 miljoner i skadestånd

Erkände brotten

Dori, som då jobbade som samhällskunskapslärare, erkände brotten och dömdes till tio års skyddstillsyn. Hon fick däremot behålla sin lärarlegitimation – så att hon ska kunna försörja sig.

– Det finns en möjlighet att hon kan vara lärare för vuxna nu eller i framtiden, och vi vill gärna behålla den möjligheten, säger hennes advokat Andrew Stoll och fortsätter:

– Hon är fortfarande en bra och skicklig lärare, jag ser ingen anledning till att förstöra hennes möjligheter att försörja sig och bidra till samhället.

LÄS ÄVEN: Lärare hade sex med elev – varnas

Läraren har dock fått sparken från jobbet på den kommunala skolan The New School for Leadership and the Arts i Bronx. Enligt amerikansk strafflag innebär domen att hon måste registreras som sexualförbrytare.