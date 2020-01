Priset som 2019 års förvillare går till Hallands-, Östergötlands-, Västernorrlands- och Västra Götalandsregionen för att ha använt pseudoveteskapliga tester för att utbilda, kartlägga och rekrytera personal.

Testerna, så kallade DISC- eller DISA-tester, kategoriserar alla människor i fyra olika färger och personlighetstyper. Att klassas som en röd, gul, grön eller blå person kan alltså vara avgörande för arbetslivet, exempelvis om man får jobbet man sökt.

– De här testerna fungerar inte. Det är lika tokigt och vilseledande som att anställa människor efter horoskop eller ögonfärg, säger Pontus Böckman, ordförande för föreningen Vetenskap och folkbildning.

Han tycker att en bekymmersam konsekvens är att testerna kan ha använts för att rekrytera, omplacera och bedöma personal. Eller ännu värre, hantera patienter.

– Skattebetalarnas pengar kommer inte till nytta, utan kan tvärtom komma till skada

Det finns olika leverantörer, som Move management, som säljer testerna. Thomas Erikson, föreläsare och författare till den omtalade boken Omgiven av idioter, gjorde färgteorin allmänt känd. Han fick det vanhedrande priset förra året.

– Det borde vara välkänt och finnas större skepticism mot de här testerna. Men läxan har visst inte gått hem, säger Pontus Böckman.

Säljer som smör

Regionerna, som ju ska ge medborgarna sjukvård som har vetenskapligt stöd, borde veta bättre, tycker Pontus Böckman.

– Det är attraktivt med enkla lösningar på komplexa problem. Det är därför sånt här säljer som smör. Men det är inte så enkelt, människor är komplexa.

Författaren och podcastaren Christian Dahlström får utmärkelsen Årets folkbildare 2019 för sin grävande journalistik.

– Det är verkligen fantastiskt att få ett sånt erkännande, helt otroligt! Normalt är jag verbal men nu har jag svårt att uttrycka mig! Det känns overkligt, jättekul och inspirerande.

I podcasten ”Sinnessjukt” avslöjade Christian Dahlström nyligen att de fyra regionerna under en tidsperiod på knappt elva månader lagt över elva miljoner kronor på utbildningar med just sådan ”färglära”. Det är främst läkare som gått utbildningarna och eftersom de haft full lön under tiden är kostnaderna ännu högre.

Responsen på granskningen blev stor, berättar Christian Dahlström.

– Många har blivit utsatta för de här testerna, det var som att vreden släpptes loss, säger han.

Flum och kvacksalveri

Christian Dahlström har också granskat en bästsäljande hälsobok som påstår att snälla bakterier hjälper mot svåra sjukdomar som alzheimer, autism och depression, vilket Expressen tidigare rapporterat om.

Christian Dahlström tror att psykologi och psykiatri är extra utsatta för flum och kvacksalveri. Dessutom är områdena oreglerade.

– Det är barockt. Att prova ut kontaktlinser till folk med synskador är reglerat. Men när det gäller depression, som är en dödlig sjukdom, får vem som helst hitta på vilken behandling som helst.

Det är svårt att få podden att gå ihop ekonomiskt, särskilt med grävande journalistik som kräver mycket resurser. Christian Dahlström tjänar pengar på föreläsningar om psykisk ohälsa, sina böcker och på marknadsföring.

– Man får inte tänka för mycket på ekonomin. Jag gör en granskning för vetenskapen och en föreläsning för hyran.

Han får, förutom äran, 30 000 kronor i prispengar. Men några utsvävningar blir det inte.

– Jag är småbarnsförälder och har dyra bolån.

