Länder öppnar redan för att dra sig ur klimatavtalen

Klimatmötet i Glasgow har pågått i snart en vecka. Hittills har världsledarna kunnat stoltsera med två överenskommelser. Bland annat har över 100 länder gått med på att sluta skövla skog från och med 2030.

Men nu ifrågasätts avtalet av Indonesien. Siti Nurbaya Bakar, klimatminister i landet, kallar överenskommelsen för ”olämplig” och ”orättvis”, enligt The Guardian.

Skogsskövling är brett förekommande i landet, där regnskog huggs ner för att ge utrymme åt palmoljeplantager.

Ska fasa ut kol

Samtidigt kom 40 länder överens om att fasa ut kol som energikälla. Men flera av världens största kolnationer skrev inte under avtalet – däribland Kina, Indien, USA och Australien. Kina och Indien står för nästan två tredjedelar av all kol som förbränns globalt, enligt New York Times.

Nu riktar även Polen, EU:s största kolproducent, kritik mot kolavtalet.

– Energisäkerhet och jobben är vår högsta prioritet, säger den polska klimatministern Anna Moskwa till Sky News.

Utsläppen ökar

Inför klimatmötet kom G 20-länderna överens om att hålla jordens temperaturökning under 1,5 grader jämfört med förindustriell tid, vilket beslutades i Parisavtalet från 2015.

Men redan i dag har temperaturen ökat med 1,18 grader – och världens utsläpp ökar. Kinas kolförbränning ligger redan på en rekordnivå för i år – trots att vintern knappt har börjat, skriver Reuters.

