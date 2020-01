Det är inte för inte realitystjärnan Kim Kardashian, 39, kallas för ”drottningen av selfies”.

På en fyra dagar lång semester i Mexiko ska hon ha tagit över 6000 bilder på sig själv och 2018 berättade hon i ett avsnitt av ”Keeping up with the Kardashians” att hon hade fått order av sin läkare att inte ta lika många selfies då hennes handleder hade börjat ta skada.

Kardashian löste dock problemet med att inte kunna ta selfies genom att anlita en assistent för att hjälpa henne att ta bilder.

Nu varnar dock läkare för att den så kallade ”selfie-handleden” drabbar allt fler och yngre personer.

Kan behöva operera

Plastikkirurgen Raj Ragoowansi menar att en ökning i antalet unga personer som har det så kallade karpaltunnelsyndromet. Skadan kopplas oftast till användandet av smartphones.

– En 26-åring jag träffade för en månad sedan hade så pass svåra domningar att hon inte kunde greppa tag om något, säger Raj Ragoowansi till The Sunday Times.

– Det är inte bara selfies utan det är sms:ande också, det handlar också om hur du håller din telefon och vilken typ av telefon det är, fortsätter Ragoowansi.

Karpaltunnelsyndrom Karpaltunnelsyndrom orsakas av att en nerv har kommit i kläm. Det är vanligt, men sällan ofarligt. De vanligaste symtomen är domningar och stickningar i händerna och fingrarna. Vanligast är att det kommer på nätterna och att man vaknar av besvären. För att behandla karpaltunnelsyndrom kan man bland annat skaffa sig en stödskena eller få en kortisonspruta. En del behöver opereras. Det är ett litet ingrepp med hjälp av titthålskirurgi som tar ungefär en kvart. Källa: 1177.se

Ragoowansi menar att anledningen till att allt fler unga vuxna får ont i sina handleder beror på sättet de upprepande böjer handlederna i en onaturlig position för att få till den perfekta bilden.

Till The Sunday Times säger ortopedkonsulten Scarlett McNally att ett sätt att hjälpa mot onda handleder är att bland annat äta hälsosamt, stretcha och röra på sig.

Raj Ragoowansi menar att om det inte hjälper kan man till slut behöva behandla smärtan med en kortisonspruta eller operation.

