Anthony Fauci, som lett Vita husets medicinska team som arbetat med pandemin, figurerar i presidentens nya reklamfilm.

I filmen säger en berättarröst ”President Trump återhämtar sig från coronaviruset, liksom USA. Tillsammans reste vi oss för att möta en utmaning, skydda våra gamla och ge dem livsräddande mediciner på rekordtid, utan att snåla. President Trump tog sig an viruset utan omsvep, som en ledare ska.”

Sedan visas ett klipp på Fauci, som säger:

– Jag kan inte tänka mig att någon skulle kunna göra mer.

Fauci talade inte om Trump

Problemet: Det är fulklippt. Uttalandet kommer från en intervju med Fox News i mars – och det handlar inte om Trump. Fauci talade om sitt team och stoltheten han kände inför det hårda arbete de gjorde.

”Jag har ägnat nästan all tid åt det här. Jag är i Vita huset i stort sett varenda dag, tillsammans med teamet. Jag sitter i telefon hela dagen, in på kvällen och natten. Och när jag säger natten menar jag ett, två på morgonen. Jag är inte ensam om det, det är en hel grupp som gör det. Varenda dag. Så jag kan inte tänka mig att någon, under några omständigheter, skulle kunna göra mer”, lyder hela citatet från Fauci i intervjun.

Nu reagerar smittskyddsexperten på hur hans ord används i reklamfilmen för Trump.

– Under nära fem decennier i offentlig tjänst har jag aldrig gett offentligt stöd till någon politisk kandidat. Mina kommentarer har använts utan mitt tillstånd av republikanernas kampanj. De är tagna ur sitt sammanhang från ett brett uttalande som jag gjorde för flera månader sedan om ansträngningarna hos folkhälsomyndigheten, säger han till CNN.

Trots Faucis kritik står Trump fast vid sin reklamfilm. I en tweet skriver presidenten ”Det är dr Faucis egna ord”, utan att nämna att Faucis invändning gäller att orden är tagna ur sitt sammanhang och inte på något sätt handlade om Trump.