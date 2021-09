Författaren och psykiatrikern Stefan Krakowskis nyfikenhet på incelrörelsen väcktes några år tillbaka när han träffade patienten ”Anton” på en psykiatrisk akutmottagning. ”Anton” beskrivs som ung enstöring med högerextrema åsikter och har aldrig ens kysst en kvinna. Efter deras möte förstod han att ”Anton” uppfyllde alla krav för att vara en så kallad incel.

– Jag ville undersöka incelrörelsen som många spekulerat i, men som få faktiskt visste något om. Ingen hade gjort sig besväret att prata eller möta dem på riktigt, säger Stefan Krakowski, som förra veckan gav ut boken ”Incel – om ofrivilligt celibat och en mansroll i kris”.

Berättelsen om ”Anton” är bara en av många som Krakowski nu berättar om. Boken skildrar incelmäns, och en incelkvinnas, vardag, psykiska problem och tankar om livet.

– Jag har suttit i timmar och pratat med de här männen om deras känslor, tankar och hur de lever sitt liv. Det här arbetet har pågått i över två år.

För att få kontakt med incelmännen, som ofta lever isolerat och skyr medier, skrev Krakowski ett inlägg på Flashback för att etablera kontakt.

– Jag fick kontakt med några och sedan blev det en enorm dominoeffekt och många började höra av sig till mig. Det finns ett uppdämt behov hos den här gruppen att berätta och beskriva sin situation

Han var också tvungen att infiltrera ett amerikanskt incelforum för att hitta männen med mer extrema och radikala åsikter.

– Det kunde jag bara göra genom att gå undercover och lära mig deras terminologi, som stundtals kan vara ganska komplicerad för en utomstående. Jag höll på att bli utkastad väldigt snabbt efter mitt första inlägg.

Stefan Krakowski beskriver incelmännen som en internetbaserad subkultur med ett eget språk. Exempelvis beskrivs den genetiskt perfekta mannen som en ”Chad” på de stora incelforumen.

Incel blev ett nyord i Svenska akademiens ordlista 2018 och står för ”involuntary celibacy” – ofrivilligt celibat. Men incels är en mycket svårdefinierad grupp. Ofta förklaras incelmännen som ensamma, farliga och våldsbejakande kvinnohatare. Men genom boken vill Stefan Krakowski bredda bilden av hur en incelperson faktiskt kan leva, förklarar han.

– Många har en föreställning om hur den typiske incelmannen ska leva. Men i boken får vi exempelvis möta studenten Fabian. Han lever, till skillnad från andra incels, ett aktivt och socialt liv.

Den 2 november 2018 gick Scott Paul Beierle in på en yoga-studio i Florida och sköt sex kvinnor, varav två dog. Bara lite mer än ett halvår innan hade Alek Minassian haft ihjäl tio personer när han mejade ner fotgängare på Torontos gator med en skåpbil. Fyra år tidigare, 2014, tidigare sköt Elliot Rodger ihjäl sex personer under en vansinnesfärd genom Isla Vista i Kalifornien.

Vad hade männen gemensamt? De kallade sig alla tre för incels.

– Den övervägande majoriteten av incelmän utgör inget hot mot samhället. Men bevisligen finns det de som är farliga och de ska man övervaka precis som andra radikaliserade personer, säger Krakowski.

Vad har dina intervjupersoner för gemensamma nämnare?

– Det är den sociala isoleringen. De har ofta gått igenom en mobbning i skolan. En överrepresentation av psykiska besvär. Autism, ofta i form av aspbergers. Många lider även av depression och ångest. Men de här psykiska besvären kan mycket väl vara en följd av den sociala isoleringen, förklarar Stefan Krakowski och fortsätter:

– Och naturligtvis den totala bristen på erfarenheter när det gäller relationer med kvinnor. Då menar jag inte bara sexuella erfarenheter. Många har inte varit i närheten av en kvinna eller kan ens prata med en kvinna.

Hur har det varit att möta dessa män?

– Jag känner väldigt mycket för de här personerna, särskilt de jag träffat i Sverige. Det är hjärtskärande människoöden. Det är människor som lider något fruktansvärt över sin situation och ser inte någon utväg överhuvudtaget.

– Det råder en enorm utseendefixering och man anser sig vara en förlorare i det genetiska utseendelotteriet. Vilket gör att man inte ser någon utväg. Samtidigt som man önskar inget hellre än att få leva i en normal relation, att få beröring och uppleva hur det är att leva tillsammans med en kvinna.

Stefan Krakowskis bok berör dock inte enbart frågan om den ökade skaran av incels. Den undersöker ett större samhällsfenomen och problematik som han kallar för mansöverskottet.

– Det handlar om att det finns en växande grupp unga män som känner att de inte har några framtidsutsikter. De har en lägre utbildningsnivå och lågkvalificerade jobb. Det är ett jätteallvarligt problem.

Finns det något samhället kan göra för att förändra denna trend?

– Olika aktörer måste hjälpa till här. Det är inte bara Säpo som måste övervaka och förhindra framtida attentat. Även att skola, vården och psykiatrin måste vara mer uppmärksam på den här speciella gruppen av ensamma män.

– Jag hoppas att boken ska ge flermänniskor en insyn i vad det är för grupp, hur de tänker och hur de lever.

Incelterminologi

Chad den perfekte mannen, snygg, maskulin och får alla kvinnor på fall.

Betabuxx en man som utnyttjas ekonomiskt av en kvinna som finner sexuell tillfredsställelse hos en Chad.

Fakecel är någon som låtsas vara en incel, identifierar sig som en incel eller som tycker om att vistas på incelsajter trots att personen haft sexuella relationer.

Looksmaxing innebär att man förbättrar sitt utseende. Kan innebära allt från att klippa håret och klä sig snyggt till anabola steroider och plastikkirurgi.

NEET Not in Education, Employment or Training. NEET är för incels ett sätt att hämnas på samhället genom att låta andra betala för sitt uppehälle och att inte bidra till det gemensamma, ett svar på den diskriminering och förnedring man anser sig vara utsatt för.

Normie normalbegåvad man med alldagligt utseende.

SMV sexual market value. En viss, (godtycklig), tidpunkt när en kvinna mister sin sexuella attraktionskraft och nöjer sig med en betabuxx.

Soy emotionellt sårbar, nedsättande benämning på en man som, enligt incels, beter sig feminint. Kommer ursprungligen från (miss)uppfattningen att sojamjölk innehåller det kvinnliga könshormonet östrogen som kan förorsaka brösttillväxt hos en man och ge honom ”kvinnliga” egenskaper.

Stacy en snygg men ointelligent och promiskuös kvinna.

Sub8-teorin även sub8-lagen innebär att en person som hamnar under 8 poäng på den tiogradiga utseendeskalan sällan eller aldrig kommer att få uppleva sex.

Källa: ”Incel: Om ofrivillig ensamhet och en mansroll i kris”

