Syrien:

Syriska läkare fruktar att coronaviruset redan börjat sprida sig i de stora flyktinglägren i Idlib-provinsen. Men där finns inga resurser att genomföra tester och omvärlden har annat att tänka på just nu. Det finns cirka en miljon människor i flyktingläger i nordvästra Syrien. Människor lever tätt inpå varandra, i bästa fall i skydd av tält. Hela världen uppmanas nu att vara noga med hygienen och tvätta händerna, men som Fadi Mesahir, chef för hjälporganisationen Maram Foundation for Relief and Development, säger till New York Times:

– Ni vill att vi ska tvätta händerna? En del här kan inte ens tvätta sina barn en gång i veckan.

En syrisk flicka framför ett bombat hus i Idlib-provinsen. Corona har nått även dit, fruktar läkarna. Foto: DEPO PHOTOS/ABACA / STELLA PICTURES/DEPO PHOTOS/ABACA

Frankrike:

Frankrike införde i veckan tuffa restriktioner men har problem att få medborgarna att lyda. Så nu skärps reglerna ytterligare. Det blir nu förbjudet att motionera utomhus med cykel. Det går fortfarande att gå på promenader, men även de ska hållas max två kilometer från hemmet och inte vara längre än 20 minuter. Fransmännen måste bära med sig ett papper där de skrivit vad de gör utomhus. Det är exempelvis tillåtet att gå och handla eller besöka apoteket. Straffet för den som vistas utomhus utan giltigt skäl är 135 euro, cirka 1 450 kronor.

Inget mer motionscyklande i Frankrike. Landet skärper nu restriktionerna ytterligare. Foto: MARECHAL AURORE/ABACA / STELLA PICTURES/MARECHAL AURORE/ABACA

Hongkong:

Flera nationer i Ost- och Sydostasien har framgångsrikt bekämpat coronaviruset, men riskerar nu drabbas av en andra våg. Hongkong är ett av dem. Under det senaste dygnet har Hongkong upptäckt 48 nya coronafall, den högsta ökningen på en dag hittills. Det rör sig i de flesta fall om återvändande Hongkongbor som har vistats utomlands. Hongkong är en del av Kina men har en egen administration och styre. Alla resenärer som anländer till Hongkong sätts i obligatorisk karantän i två veckor. Hongkong har hittills haft 208 fall av corona och fyra dödsfall.

Siffran stiger igen i Hongkong. Nu är det Hongkongbor som återvänder hem som bär med sig smittan. Foto: TOP PHOTO / TOP PHOTO/SIPA USA SIPA USA

Iran:

Det är det iranska nyåret, traditionellt en helg då många iranier är på resande fot, inte minst till populära orter vid Kaspiska havet. Irans myndigheter har uppmanat landets invånare att hålla sig hemma i år, men den uppmaningen verkar inte respekteras. Enligt iransk polis har minst 1,2 miljoner iranier begett sig ut i trafiken. I staden Mashad - Irans näst största - uppges trafikmängden bara ha gått ner med två procent jämfört med i fjol. Iran var ett av de första länderna som hade ett utbrott av coronaviruset och krisen är långt ifrån över. Tvärtom. 1 237 nya fall rapporterades under det senaste dygnet, och 149 döda. Iran har haft 19 644 kända fall av coronasmitta, men den verkliga siffran tros vara betydligt högre.

En marknad i Teheran inför det iranska nyåret. Folk reser mer än myndigheterna vill. Foto: ABEDIN TAHERKENAREH / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

