De omfattande markbränderna i Kalifornien under de senaste tio dagarna totalt bränt ett område på omkring 36 000 hektar.

Tiotusentals människor har hastigt tvingats lämna sina hem för att inte veta om de kommer att kunna återvända.

Delstatens brandmyndigheter uppger att nära 200 bostäder hittills har förstörts i bränderna, de flesta i den omfattande branden Kincade Fire norr om San Francisco.

Elden spred sig mot hemmet

Stora delar av bränderna var under kontroll under natten mot söndag, förutom i området kring Santa Paula i Ventura County, nordväst om Los Angeles. Branden där, som fått namnet Maria Fire, startade under natten mot fredag och tog sig sedan snabbt nedför sluttningen i riktning mot flera byar och bostadsområden.

Martin och Melinda Pettit upptäckte från sin veranda hur himlen lystes upp av ett rött sken och såg sedan elden som snabbt spred sig - i riktning mot deras hem.

– Det var skrämmande så klart och med dessa kraftiga vindar blir det ännu mer skrämmande. Vinden bytte riktning och då kan det ju brinna i vilken riktning som helst. Vi kände oss väldigt osäkra och väldigt hotade, säger Melinda Pettit.

Hon berättar att hon omedelbart packade de allra nödvändigaste tillhörigheterna för att fly från elden och åka till släktingar.

– Jag fyllde bilen med fotografier och viktiga papper och sedan körde jag i väg. Men min man stannade kvar, säger hon.

Elledningar har kollapsat

Martin Pettit förklarar att han i förebyggande syfte försökte blöta ned hela tomten och husets väggar med trädgårdsslangen och därför valde att stanna kvar, trots att polis och brandkår uppmanade alla att evakuera.

– Vi har så mycket öppen yta runt vårt hus så även om branden hade kommit och tagit huset, mina träd och mitt trädgårdsskjul hade jag kunnat ta bilen och köra rakt ut i fältet. Jag har en utväg ut om det skulle gå riktigt illa, säger han.

I parets trädgård ligger en del sotrester på marken men utöver det syns inga spår av branden. På andra sidan gatan syns dock tydliga spår av brandens framfart. Marken är svart, träd och palmer står förkolnade längs med den slingriga vägen och elledningar har kollapsat.

I det omkring 38 kvadratkilometer stora branddrabbade området har två bostadshus totalförstörts hittills.

Melinda och Martin Pettit konstaterar att det är betydligt färre än vad man upplevt vid tidigare bränder.



Brandman bekämpar kraftiga bränderna i Santa Paula, Kalifornien. Foto: NOAH BERGER / AP TT NYHETSBYRÅN

1 000 byggnader förstördes

Så sent som för två år sedan drabbades området av en annan brand – Thomas Fire – som skördade ett dödsoffer och totalförstörde drygt 1 000 byggnader under den dryga månad branden rasade.

– Den branden spred sig hela vägen till havet. Jag känner förmodligen 15 till 20 personer som förlorade sina hem då, säger Melinda Pettit.

Med brandriskerna ni lever under här, ni känner aldrig att ni vill flytta?

– Det verkar som att det inte finns någon säker plats i Kalifornien. Med torkan och brist på vatten som vi har här… det är så många faktorer som spelar in. Det är helt enkelt inte säkert för bränder. Men jag skulle inte kunna tänka mig att flytta, jag har bott här i hela mitt liv och har mina barnbarn och familj här. Vi måste bara lära oss att leva med elden, säger hon.

Utanför parets hem tätnar trafiken allt mer efter att allt fler vägavspärrningar har hävts i den här delen av den branddrabbade zonen. När myndigheterna i Ventura County kom med sin sista uppdatering om läget under natten till söndag konstaterades att minst 2 5000 hushåll fortfarande är i riskzonen för Maria Fire, som då var till 30 procent under kontroll.

– Vi är verkligen lyckligt lottade. Det är så många människor som drabbats av betydligt värre skador än vi har och vi känner väldigt med dem, säger Melinda Pettit.

