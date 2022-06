Amber Heard dömdes för förtal på tre punkter, Johnny Depp på en. Hon måste betala drygt 8 miljoner dollar till honom. Beslutet från juryn i USA skilde sig mot den domare i England som tidigare ansett att det finns substantiella bevis för att Depp misshandlat Heard.

Kampanjer för ”Pirates of the Caribbean”-skådespelaren - och mot hans exfru har dominerat på TikTok och andra sociala medier under de senaste veckorna.

Irena Pozar, chefredaktör på Veckorevyn och kolumnist på Expressen, har dragit jämförelser med ryska desinformationskampanjer. Hon tycker att svenska medier, som hon annars anser ”källkritiska”, granskat näthatet för dåligt.

– Man kom in alldeles för sent in och började försöka förklara vad som händer i sociala medier och hur sådana här påverkanskampanjer kan fungera, man har inte tagit det här ämnet på det allvar det borde ha tagits. Samma typ av mekanismer (som i rysk desinformation) kan ske även inom ämnen som rör mäns våld mot kvinnor, säger Irena Pozar i Expressens mediepodd.

Depp stöttas av svenska kändisarna

På väg ut från domstolen skreks ”lögnare” efter Heard som säger sig ha mottagit tusentals hot.

Även på svenska sociala medier har Depp fått stöd. Den framgångsrika författaren Camilla Läckberg klargjorde att hon har sett allt från rättegången och att hon inte tror på Amber Heard, utan att Heard bestämt sig för att förstöra Depps liv, skrev hon på Instagram - där kompisen Laila Bagge jublade åt inlägget och Läckbergs make Simon Sköld fyllde på med att Heard ”är en fara för alla och borde spärras in”.

Lyssna på analysen av rättegången - och mediebevakningen i Expressens ”Lägg ut”. Där berättas även att namnen på jurymedlemmarna hålls hemliga i ett år, hur Depps advokater använde DARVO-taktiken och raset som talar emot att Heard får en filmroll på just Netflix i närtid.

