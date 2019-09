Läckta videon från Kina: Hundratals fångar flyttas

Sinologen Fredrik Sällman om konflikten:

– Det är en stor och lång fråga. Det går tillbaka till 1700-talet när den sista kejsardynasti, Qingdynastin, tog kontrollen över det man började kalla Xinjiang i början på 1800-talet. Sedan dess har det varit en kamp mellan uigurer och andra lokal boende för att bevara kontrollen över det som man ser som sitt eget område och sin kultur. Det eskalerade under 1800-talets senare hälft då det var flera uppror i Xinjiang, då uigurerna försökte etablera ett eget styre igen. Sedan styrs Xinjiang under 1900-talets början av några krigsherrar som formellt är guvernörer, men som styr väldigt brutalt under 20- och 30-talen, innan kommunisterna kommer till makten. Under 30- och 40-talen försöker man etablera en islamisk republik i norra och södra Xinjiang. Men den erkänns aldrig av andra stater. Så det har varit en lång historia innan man kommer till folkrepubliken Kina 1949. Sedan har det periodvis varit lite bättre, och uigurerna har kanske haft ett visst förtroende för den kommunistiska regimen för att det har funnits öppningar. Man har kunnat använda sitt eget språk och kunnat utöva sin religion. Men det har varit oroligheter även under 50-talet och under sent 80-tal och början av 90-talet var det några ganska våldsamma incidenter. Sedan har det eskalerat på senare år. Men det som är läskigt i den här retoriken kring de här omskolnings- eller träningslägren som man har är de säger att det varit så mycket terroristattacker under de senaste fem, tio åren. Det har varit attacker, men att det skulle ha varit så många fler under de senaste åren än det varit tidigare är väldigt tveksamt. Man definierar väldigt många saker som terroristattacker utan att det går att verifiera. Det kan ju vara det förstås. Men en mobb som attackerar en annan grupp människor, poliser kanske, med knivar – är det ett kriminellt gäng som sysslar med droghandel eller är det terrorister?