Läckt personuppgifter om 1 000 poliser i Belarus

Personuppgifter om de tusen poliserna publicerades genom kanaler på den krypterade meddelandeappen Telegram under lördagskvällen.

”Ingen kommer att fortsätta vara anonym, inte ens under en balaklava”, skrev gruppen i ett uttalande via den oppositionella nyhetskanalen Nexta Live i appen, och syftade på de masker polisen haft på sig under den senaste tidens våldsamma protester i landet.

Fortsatta massgripanden

Den belarusiska regimen hävdar att de ska hitta och straffa de som är ansvariga, och att inrikesdepartementet genom tekniska hjälpmedel kommer att kunna ”identifiera och åtala majoriteten av de som gjort sig skyldiga till att läcka personlig data på internet”.

Det har skett tusentals gripanden i Belarus efter valet. Vittnesmålen om polismisshandel och tortyr har varit många de senaste veckorna.

På lördagen demonstrerade tusentals personer på nytt. Det var då övervägande av kvinnor som klädda i rödvita flaggor tågade längst med en gata i centrala Minsk, där polis blockerade deras väg.

Flera sammandrabbningar skedde. Polisen valde att slita ut flera personer ur folkmassan. Hundratals personer uppges ha gripits.

