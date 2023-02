Kyrsten Sinema är ledamot av USA:s senat från Arizona och närvarade vid president Joe Bidens årliga tal till nationen, även kallat ”State of the Union”, under tisdagen.

Och senatorn, iklädd en knallgul klänning, stack ut bland alla mörka kavajer och formella kläder.

Kyrsten Sinemas kläder matchade hennes humör. Foto: J. SCOTT APPLEWHITE / AP TT NYHETSBYRÅN Men visst stack hon ut... Foto: PAT BENIC/UPI/SHUTTERSTOCK / SHUTTERSTOCK EDITORIAL/IBL Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Efteråt hånades hon rejält i sociala medier.

”Visa att du vill ha uppmärksamhet utan att faktiskt säga att du vill ha det”, skriver en person på Twitter.

”Varför hade Kyrsten Sinema på sig Big Bird-armringar? Var hon beredd på en landning i vattnet?” frågar sig en annan.

Ja, Big Bird är alltså en karaktär i ”Mupparna”.

Big Bird i egen hög person.

”Utlöstes airbagen på Kyrsten Sinemas outfit under talet?” skriver ytterligare en person.

Andra skojar om att Kyrsten Sinema måste ha missuppfattat vad för event hon skulle gå på och att hon misstog talet för Grammygalan och var beredd på att ta emot pris för ”Bästa biroll på cirkus”.

Men, det är inte första gången som Kyrsten Sinema drar till sig uppmärksamhet i formella sammanhang.

Hon har tidigare synts i färgglada peruker, klänningar från 1950-talet, knähöga stövlar och jeansvästar vid möten i senaten.

USA-kännaren: Se inte Bidens tal