Storm efter storm har drabbat Kalifornien de senaste två veckorna. Vägar har förvandlats till floder och 18 personer har konstaterats döda. Flera saknas. Bland dem femåriga Kyle Doan.

Pojken och hans mamma satt i familjens bil i byn San Miguel, en liten bit från kusten i centrala Kalifornien, när de plötsligt körde in i en översvämmad korsning. När Lindsy Doan insåg vad som hänt var det redan för sent. Vattnet hade redan fått grepp om bilen, som sveptes med in i ett träd, skriver Los Angeles Times. Bilen började fyllas med vatten – och Lindsy kunde inte få upp pojkens dörr.

I stället sa hon åt Kyle att knäppa upp bältet, lämna sina saker i bilen och klättra fram till henne.

– Han var lugn. Han försökte säga 'Håll dig lugn, mamma', säger pappa Brian Doan.

Bilen hittades dränkt i lera

Vattnet steg snabbt och forsade fram, samtidigt som mamman försökte fly med pojken i famnen och väska och telefon i handen.

– Hon försökte hålla fast honom, men det var svårt att få ordning på allt med den hårda strömmen, berättar Brian Doan för CNN.

– Ingen kan ifrågasätta hennes agerande. Hon fattade det bästa beslut hon kunde. Jag måste understryka det, hon hade inte kunnat stanna i bilen med honom. Vattnet hade fått grepp om bilen till slut. De tog sig ut, det var det enda rätta att göra.

Bilen hittades senare upp och ned, täckt med lera och spillror. Mamman räddades ut ur vattnet. Men Kyle saknas fortfarande. Och efter två dagar är hoppet litet om att återfinna pojken vid liv.

– Jag vill att föräldrar ger sina barn en extra kram i dag. Vi har förlorat den möjligheten med Kyle, säger Lindsy Doan.

LÄS MER: Kalifornien hotas av nya atmosfäriska stormar

LÄS MER: Helt samhälle i Kalifornien evakueras efter regnlarm