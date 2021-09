Kylan från Nordpolen slog till – men snart vänder det

Över Sverige har det de senaste dagarna legat en kalluftsbubbla. Det är jetströmmar i havet som har rört sig på ett sådant sätt att vädret blir ”fastlåst” – och ett högtryck med kylig luft har parkerat över Sverige. Det förklarar meteorologen Leon Lee i TV4.

Och temperaturerna har varit ovanligt kalla, konstaterar meteorolog Per Holmberg på vädertjänsten Storm.

Kallast på 76 år

I östra Svealand var det höstens kyligaste natt. I Tullinge söder om Stockholm kröp temperaturen till exempel ner till minus 2,4 grader.

– Visby hade sin kallaste temperatur på 76 år i september. Så det är absolut ovanligt kallt, säger Per Holmberg.

Under onsdagen drar i stället ett lågtryck in, med en hel del moln, regn och blåst.

– Det kanske blir lite soligare neråt kusten i Götaland. Och det skulle kunna vara lite solglimtar kring Norrlandskusten också, men annars är det mycket moln, säger Per Holmberg.

Håll ut – höstvärmen kommer

På fredag ser det däremot ut att stabiliseras igen – och i helgen kan det bli riktigt fina höstdagar.

– Det ser ut att bli soligt väder i nästan hela landet och samtidigt är det varmare väder som kommer in med början i söder och som sprider sig norrut. På söndag är det inte omöjligt att et blir någonstans mellan 15 och 20 grader, säger Per Holmberg.

