Rysslands invasion av Ukraina har resulterat i över 2 000 döda civila, enligt en rapport från FN den 21 april.

Men många som överlever kriget lämnas med livslångt trauma.

Flera rapporter inifrån Ukraina vittnar om hur unga flickor och kvinnor har tagits till fånga av ryska soldater för att sedan våldtas och utsättas för sexuella övergrepp.

Enligt Lyudmyla Denisova, ombudsman för mänskliga rättigheter på uppdrag av Ukrainas regering, har staden Butja drabbats hårt av våld och övergrepp mot kvinnor men även tortyr av olika slag, rapporterar brittiska BBC.

Vid ett tillfälle uppges 25 flickor och kvinnor, i åldrarna 14-24, ha hittats i en källare i staden.

Nio av kvinnorna uppges ha blivit gravida – däribland en 14-årig flicka.

Lyudmyla Denisova uppger att kvinnorna våldtogs systematiskt.

– Nio av dem är gravida. Ryska soldater sa åt dem att de ska våldta dem så pass att de aldrig kommer att vilja ha sexuella kontakter med män, för att hindra dem från att föda ukrainska barn, säger hon till brittiska BBC.

Hjälplinjer uppges ha överösts av samtal och kvinnor har även slagit larm via meddelandeappen Telegram.

– En 25-årig kvinna ringde oss för att berätta att hennes 16-åriga syster våldtogs framför henne på gatan. Hon sa att de skrek att ”det här kommer att hända samtliga nazistprostituerade”, berättar Lyudmyla Denisova.

Vidare säger Lyudmyla Denisova att man vädjar till FN om att ställa Ryssland och Vladimir Putin inför rätta vid internationell domstol för de krigsbrott som har rapporterats – inklusive sexuella övergrepp och våldtäkter.

Uppmanade maken att ”våldta ukrainska kvinnor”

Andrii Nebytov är polischef i Kievregionen.

Han berättar för BBC om ett särskilt fall i en by tre mil väster om huvudstaden Kiev.

Ryska soldater uppges ha brutit sig in hos ett par i 30-årsåldern och deras barn. Maken försökte skydda sin hustru och sitt barn, så de sköt honom ute på tomten, säger Andrii Nebytov till BBC och fortsätter:

– Efter det våldtog två soldater hustrun flera gånger. De lämnade men kom sedan tillbaka. De återvände tre gånger för att våldta henne. De hotade med att skada den lilla pojken om hon gjorde motstånd. Så för att skydda sitt barn gjorde hon inte motstånd.

Efteråt ska soldaterna ha bränt ner familjens hus och dödat deras hundar.

I ett annat fall vittnar en anonym kvinna om hur ryska soldater forcerade dörren till hennes och makens bostad.

– Han riktade en pistol och tog mig till ett hus intill. Han beordrade mig: ”Ta av dig kläderna eller så skjuter jag dig”. Han fortsatte att hota att döda mig om jag inte gjorde som han sa. Sedan började han våldta mig, säger kvinnan till BBC.

Kvinnan uppger att hon senare återvände hem och hittade sin make skjuten i magen.

– Han hade försökt springa efter och rädda mig men träffades av flera kulor.

Maken avled på sjukhus två dagar senare, enligt kvinnan, skriver BBC.

I ytterligare ett fall har Ukrainas säkerhetstjänst publicerat ett telefonsamtal som påstås äga rum mellan en rysk soldat, stationerad i Sevastopol, och dennes hustru.

Olga och Roman Bykovskaya. Foto: VKontakte

Enligt röstinspelningen ska hustrun ha uppmanat sin make att ”våldta ukrainska kvinnor”, , rapporterar USA-finansierade radiostationen Radio Free Europe.

Med ett enda krav: Att han använder skydd.

– Varsågod, våldta ukrainska kvinnor men berätta det inte för mig, förklarade hustrun följt av ett skratt, enligt röstinspelningen.

Journalister vid radiostationen säger sig ha identifierat såväl hustrun som hennes make som Olga och Roman Bykovskaya. De ska sedan ha kontaktat soldaten som då hävdade att ”rösten i inspelningen inte var hans”, enligt tidningen Kiev independent.

Den ryske soldaten och hans hustru sägs ha identifierats.

Kvinnor vågar och orkar inte berätta

Svenska nyhetstidningen ETC har, varit på plats i Ukraina och pratat med ett flertal kvinnorättsorganisationer i landet. De rapporterar om det sexuella våldet under rubriken ”våldtäkt som vapen mot kvinnorna i Ukraina”.

Unga uppges sticka ut i statistiken rörande sexuella övergrepp, men även äldre kvinnor finns med. I ett fall en 60-årig kvinna, enligt ETC.

Enligt ombudsmannen Lyudmyla Denisova kan skammen vara stor, och det är långtifrån alla flickor och kvinnor som vill, vågar eller orkar berätta om vad de har utsatts för.

– Det finns många offer, men de flesta saknar energi just nu för att orka tala med oss om det, säger Lyudmyla Denisova till ETC.

Den ukrainska parlamentsledamoten Maria Mezentseva har uttalat sig i sociala medier och flera internationella medier om kvinnornas situation i Ukraina efter Rysslands invasion.

Maria Mezentseva. Foto: instagram.com/ze.maria.168

Hon uppmanar omvärlden att inte ”vara tysta” om det som händer och nämner ett fall som även har offentliggjorts av åklagarmyndigheten i Ukraina.

– Vi går inte in på detaljer men det var ett ganska skrämmande scenario där en civil sköts ihjäl i sitt hus i en stad nära Kiev. Hans fru blev, och jag är ledsen att behöva säga det, våldtagen flera gånger framför sitt minderåriga barn, säger hon till brittiska Guardian och säger vidare att man förväntar sig fler fall.

Parlamentsledamoten Inna Sovsun skriver på Twitter att Riksåklagaren har öppnat den första officiella utredningen där en rysk soldat misstänks för våldtäkt.

Enligt FN har, i skrivande stund, totalt 5,2 miljoner personer flytt landet – varav 90 procent uppges vara kvinnor och barn.

Polen har på egen hand tagit emot närmare 3 miljoner flyktingar.

Men för de kvinnor som flyr sexuella övergrepp, och i vissa fall har blivit gravida, är inte Polen någon vidare fristad.

Polens hårda abortlaga

Beslutsfattare i Polen klubbade igenom en strikt, och internationellt kritiserad, abortlag 2020.

I och med den nya lagen förbjuds mer eller mindre abort helt och hållet och polska kvinnor tvingades söka sig utomlands.

Även i de fall där fostret är skadat och inte tros överleva får aborter endast genomföras vid våldtäkt eller om kvinnans liv är i fara. Senast förra året dog en kvinna då man inte tog ut det sjuka fostret i tid.

Men för att få genomföra en abort efter våldtäkt krävs det att ett konstaterat brott har begåtts, vilket i nuläget är svårt att bevisa för nyanlända kvinnor.

Och nu drabbas Ukrainska flyktingar av Polens strikta abortlagar.

Så drabbas ukrainska kvinnor i Polen

Repubblica, en av Italiens största dagstidningar, rapporterar beskrivande att ukrainska kvinnor ”reste från helvetet men hamnade på medeltiden”.

Polska läkare och specialister riskerar dessutom att dömas till fängelse om de erbjuder säkra aborter och förser kvinnor med preventivmedel.

Samtidigt, i grannlandet Tjeckien, har aktivisten Vit Samek vädjat till människor i sociala medier om att skicka aborttabletter till ukrainska kvinnor för att erbjuda dem omedelbar och akut hjälp. Vilket många också uppges ha gjort.

Men tjeckiska medier rapporterar samtidigt att den ultrakonservativa anti-abortorganisationen Movement for Life i Tjeckien har kritiserat hjälpinsatser och försök att förse ukrainska kvinnor med aborttabletter.

De rekommenderar i stället att man ska förse kvinnor med pepparspray – ”eftersom tabletter inte motverkar våldtäkt” – samt att kvinnor i stället borde utrustas med vapen för att minska risken för våldtäkt, skrev organisationen i ett inlägg på Facebook som senare togs bort efter en våg av kritik.

De uttalade kraven mot Polen

Över 60 olika organisationer, däribland Amnesty, har uttryckt ”allvarlig oro” och vädjat till Europas regeringar att adressera situationen som en humanitär prioritet – och slå tillbaka mot de omfattande konsekvenserna av våld mot kvinnor under kriget i Ukraina.

– Kvinnor och barn som kommer till Polen från Ukraina behöver akut få tillgång till nödvändig sexuell vård. Just nu är barriärerna i Polen svåra och de tvingas hantera väldigt plågsamma omständigheter, säger Krystyna Kacpura, vid den polska organisationen Federation for Women and Family Planning till brittiska Independent.

Hon säger vidare att ukrainska kvinnor bör få kringgå Polens strikta abortlagar och få tillgång till vård och mediciner.

”Hotade mig med maskingevär” – kvinnan berättar: