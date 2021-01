Kvinnornas hyllning till Kamala Harris

I Facebookgruppen ”Wear Pearls on Jan 20 2021”, med över 430 000 medlemmar, uppmanas kvinnor att bära pärlhalsband för att stötta landets första kvinnliga vicepresident som svärs in under onsdagen.

Initiativtagaren Hope Aloaye, 46, startade Facebookgruppen i början av december. Inom tre dagar hade gruppen 1 000 medlemmar och efter en vecka över 30 000. Trycket har stundtals varit så högt att Hope Aloaye begärt hjälp från 20 volontärer som tar hand om ansökningarna till gruppen.

Hon hoppas att initiativet kan få kvinnor runtom i hela USA att enas.

– Vi måste gå samman som kvinnor, inte bara för att fira Kamala Harris, utan oss själva, säger hon till New York Times.

Hyllningen till Kamala

En av gruppens medlemmar, Sandra Broome-Edwards har burit pärlor sedan i början av januari. Hon hoppas att initiativet kan få positiva effekter och ena kvinnor i landet.

– Jag har suttit hemma och tittat på ”Good Morning America” med mina pärlor på. Det är mitt sätt att erkänna detta betydelsefulla tillfälle som väntar, säger hon enligt tidningen.

– Min mormor var en mycket ivrig valmedarbetare. Hon skulle varit så stolt över Kamala Harris.

