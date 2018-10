– Vad jag gör här?

Kvinnan jag träffar utanför Capitolium här i Washington ser ut som att frågan förnärmat henne.

– Jag slåss för mitt liv, säger hon. Mitt och alla andra kvinnors liv.

Det har bara gått någon timme sedan den amerikanska senaten ett stenkast bort röstade för att avsluta debatten om Donald Trumps domarkandidat Brett Kavanaugh. Det betyder att den slutgiltiga omröstningen kan äga rum redan på lördagen – och att Brett Kavanaugh då kan godkännas som domare till Högsta domstolen. Ett ämbete man får på livstid och som kan påverka amerikanernas liv i generationer framöver.

Turerna har varit många. När Kavanaugh bara vara formaliteter från att godkännas kom nyheten att Christine Blasey Ford anklagat honom för att ha sexuellt förgripit sig på henne under en fest i tonåren. Ytterligare två kvinnor kom med liknande anklagelser. Strax efter meddelades att Christine Blasey Ford skulle frågas ut i senaten och att Kavanaugh under ed tvingas berätta om sin omtvistade relation till tjejer, alkohol och sex under studieåren – och svara på frågor om påstådda övergrepp.

Kvinnorna som i veckan demonstrerat utanför Capitolium i Washington trodde att det skulle vara över efter de där förhören.

Christine Blasey Fords vittnesmål bedömdes som så starkt och trovärdigt att till och med republikaner förstod att det skulle bli svårt för Kavanaugh att klara omröstningen.

Brett Kavanaugh frågades ut i senaten den 27 september. Foto: WIN MCNAMEE / POOL / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

När det var hans tur att förhöras grät han och snorade, höjde flera gånger rösten och svarade trotsigt, ofta med motfrågor när senatorerna ställde frågor och uttryckte dessutom konspirationsteorier om att demokraterna bara var ute efter att krossa hans lysande karriär.

– Jag vet att min ton var skarp, och att jag sa en del saker jag inte borde ha sagt, skrev han själv han i gårdagens Wall Street Journal i ett sista försök att övertyga de som tvivlade på hans lämplighet.

Samtidigt fortsatte Donald Trump att visa sin uppskattning för sin kandidat och uppmana senatorerna att ”göra det rätta”.

Fyra senatorer vägrade på fredagen att avslöja i förväg hur de tänkte rösta. Bland demonstranterna utbröt därför jubel när nyheten kom att en av dem – den republikanska Alaskasenatorn Lisa Murkowski – röstat nej. Men eftersom demokraten Joe Manchin samtidigt röstade ja var man tillbaka på ruta ett.

Republikanen Susan Collins hade tvekat, men meddelade på fredagen att hon kommer att rösta ja till Brett Kavanaugh på lördagen. Det gav republikanerna grönt ljus. Foto: ERIK S. LESSER / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

När republikanen Susan Collins som också tvekat meddelade att hon kommer att rösta ja i lördagens slutgiltiga omröstning gav det republikanerna grönt ljus. Med en knapp majoritet i senaten såg de i natt ut att ha tillräckligt många röster för att kunna säkra Trumps kandidat.

Nyheten fick Pege Gilgannon, 69, att börja gråta.

– Luften gick ur mig, säger hon. Jag kände jag mig helt förstörd och kunde inte hålla tillbaka tårarna.

Hon satt på en bänk och skulle precis gå hem när Mary Bolton, 70, slog sig ner bredvid henne.

Pege Gilgannon, Mary Bolton och Barbara Pryor kämpar för att stoppa att Brett Kavanaugh godkänns som domare till Högsta domstolen. Foto: Anne-Sofie Näslund

– Hon sa: ”Vi har inte tid för tårar, vi har kämpat i år och vi kan inte ge upp nu”.

Pege Gilgannon berättar hur hon såg sig omkring och torkade tårarna.

– Jag har kämpat för kvinnors rättigheter i 50 år, säger Mary Bolton. Jag säger som jag alltid sagt ”sörj inte, organisera er”. Vi måste – för nästa generation av kvinnor. Jag tycker synd om de som växer upp om Kavanaugh ska påverka deras framtid. Det är inte rätt!

Brett Kavanugh räknas som betydligt mer konservativ än domaren han ersätter, Anthony Kennedy, som avgick i början av augusti. Som den nionde domaren skulle han ge domstolen en rejäl övervikt av konservativa domarna. Det kan på sikt bland annat hota rätten till samkönade äktenskap, rätten till abort och påverka landets vapenlagar.

Christine Blasey Ford. Foto: MELINA MARA / POOL / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Utanför senatorsbyggnaden går ytterligare en kvinna upp på den provisoriska scenen för att tala.

– Jag tror på Christine Blasey Ford. Jag tror på henne för att jag hittills inte träffat en enda kvinna som inte har en liknande historia.

Hon är tyst några sekunder innan hon tar ny sats:

– Jag har aldrig berättat det här för någon utanför familjen, men jag har också överlevt en våldtäkt. Och jag vill inte att någon som Kavanuagh ska bestämma över min eller min dotters kropp.

De få republikaner som kommit ut av en annan uppfattning.

– Kavanaugh är oskyldig tills motsatsen bevisats, säger Joanna som föredrar att bara citeras med förnamn.

På lördagen kan Brett Kavanaugh godkännas som domare – Joanna visar här sitt stöd för honom. Foto: Anne-Sofie Näslund

Hon berättar att hon är på semester från Connecticut med sina tonårsbarn och lagt en av dagarna på att visa Trump och Kavanaugh sitt stöd.

– När jag såg Fords vittnesmål tänkte jag att hon kanske är en bra skådespelare, men inget hon sa fick mig att tro att Kavanaugh utsatt henne för det hon säger.

Och dessutom – om han eller någon annan gjort något olämpligt mot Christine Blasey Ford är det som pojkar är, menar hon.

– Han agerade som alla 15-åriga pojkar gör. Det är inget jag skulle hålla emot honom och han har sedan dess haft en fantastisk karriär och är en familjefar. Men om något hände henne, så var det nog inte Kavanaugh.