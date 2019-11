Kvinnorna: Så ofredade Eskil Erlandsson oss

I augusti i år åtalades den tidigare landsbygdsministern och riksdagsledamoten Eskil Erlandsson (C). Åtalet gäller tre fall av sexuellt ofredande, vilket kan ge böter eller fängelse i upp till två år, på tre olika kvinnliga politiker.

De påstådda händelserna ska, enligt målsägandena, ha inträffat 2016, 2017 och 2018. I samtliga fall påstås Eskil Erlandsson bland annat ha lagt sin hand på kvinnornas lår.

”Dra åt helvete – tänkte jag”

En av kvinnorna, Cecilia Magnusson – tidigare riksdagsledamot för Moderaterna – befann sig på Ingenjörsvetenskapsakademins årliga evenemang i december 2016 när det påstådda ofredandet, enligt henne, ska ha ägt rum.

”Cecilia var vid tillfället klädd i kostym med byxor och plötsligt kände hon att hon hade en hand som lades på hennes vänstra knä och sedan strök sig uppför låret mot hennes ljumske /.../ Efter kanske en minut – Cecilia hade precis hunnit börja slappna av igen – så var handen tillbaka på hennes lår”, går det att läsa att hon berättat i förundersökningen.

– Dra åt helvete, tänkte jag – men jag sa ingenting, har hon tidigare sagt till Expressen om händelsen.

Det gjorde däremot Camilla Andersson Sparring, vice ordförande för Centerpartiet i Falun, efter att hon suttit bredvid Eskil Erlandsson vid en partistämma i Malmö 2017.

”Klänningen hade glidit upp något så att klänningskanten låg någon decimeter ovanför knäskålen, ungefär mitt på låret. Camilla kände plötsligt Eskils hand på sitt högra lår, först tog han med sitt lillfinger och hon visar att han liksom smekte/gned/masserade i cirklande rörelser med det på låret alldeles intill men inte under klänningskanten”, går det att läsa att hon berättat i förundersökningen.

I en intervju med DT säger Camilla Andersson Sparring inför rättegången att hon hoppas på att kunna lätta tystnadskulturen för brottsoffer.

– Första tanken är ju ”vem ska tro på mig”.

Camilla Andersson Sparring, vice ordförande för Centerpartiet i Falun och en av målsägarna i rättegången mot den tidigare C-toppen Eskil Erlandsson.

Eskil Erlandsson uppmanades att lämna politiken

Efter att Camilla Andersson Sparring larmat om händelsen till sitt parti bokade gruppledaren Anders W Jonsson (C) och partisekreteraren Mikael Artursson (C) ett möte med Eskil Erlandsson (C), vilket hölls i januari 2018. Enligt förundersökningen berättade de då för den anklagade C-toppen om vad de hade fått veta och förklarade för honom att det var fullständigt oacceptabelt. De uppmanade honom också att inte kandidera till riksdagen, utan i stället dra sig tillbaka från politiken. Men Eskil Erlandsson lydde inte uppmaningen – och kryssade sig i stället in i riksdagen.

Det skulle inte dröja många månader från det att han tog sig in i riksdagen på egen hand tills att ytterligare en kvinna, denna gång Moderaternas riksdagsledamot Cecilie Tenfjord Toftby uppgav att Eskil Erlandsson tafsat på henne. Enligt hennes berättelse för polisen skedde det i riksdagens restaurang i oktober 2018 – alltså mitt under rådande regeringsbildning.

”Under lunchen pratade alla med varandra och det var en allmänt trevlig stämning. Plötsligt kände Cecilie en hand på sitt ena lår och samtidigt kände hon även att där var fingrar som ”pillade” på hennes kjolkant. Cecilie drog omedelbart undan sitt ben och satte sig så långt ut till vänster från Eskil som hon kunde. Hon drack snabbt upp sitt kaffe och gick därefter och betalade för sin lunch och lämnade sedan lunchrestaurangen”, går det att läsa från förhöret i förundersökningen.

– Jag blev väldigt ställd och förbannad, har hon tidigare sagt till Expressen om händelsen.

Cecilie Tenfjord Toftby, riksdagsledamot för Moderaterna och en av målsägarna i rättegången mot den tidigare C-toppen Eskil Erlandsson. Foto: RIKSDAGEN / RIKSDAGEN

Efter mötet: C hade mindre än en vecka på sig att agera

Efter att Cecilie Tenfjord Toftby (M), nu med stöd av Cecilia Magnusson (M), berättade för Moderaternas gruppledare Tobias Billström om vad de varit med om kontaktade han Centerpartiets gruppledare Anders W Jonsson. Och under ett möte i början på mars 2018 krävde samtliga kvinnor som ansåg sig ha blivit utsatta för Eskil Erlandsson att C-ledningen skulle agera redan samma vecka, går det att läsa i förundersökningen. Detta eftersom de inte kan ha en kollega ”som går runt och beter sig på det här sättet” mot sina kvinnliga kolleger, menade de.

På torsdagen samma vecka släpptes sedan nyheten om att Eskil Erlandsson hade lämnat sin plats i riksdagen.

Anders W Jonsson (C) är Centerpartiets gruppledare i riksdagen. Tobias Billström (M) är Moderaternas gruppledare i riksdagen.

Eskil Erlandsson: ”Problem med mina senor”

Eskil Erlandsson förnekar brott. I polisförhör säger han att kritiken mot att han förespråkade Stefan Löfven som regeringsbildare kan ha påverkat anklagelserna. Han säger även att det han anklagas för kan förklaras medicinskt, eftersom han har ”senor i händerna som låser sig”. Därför måste han hela tiden sträcka ut sina fingrar, uppger han i polisförhör. Dessutom – uppger han – har han ett stort ljumskbråck som gör att han måste sitta bredbent.

”Denna sistlidna vinter så har jag haft ont i min axel och då sitter jag och gör så här, jag brukar ofta krama en bordsduk, en servett för att lindra det obehag som jag har”, säger han i det förhör som går att ta del av i förundersökningen.

Eskil Erlandssons advokat Johan Eriksson säger i en kommentar till Dagens Juridik:

- De här målen är speciella. Vad gäller straffnivåerna är de oftast inte speciellt allvarliga, det handlar om bötesbelopp. Men insatserna för den det gäller är enorma. Ofta står hela deras yrkesliv på spel- För den tilltalade blir det en hederssak. En möjlighet till återupprättelse. Man kan förstå att den strävan blir ganska stark, säger han till tidningen.

Den tidigare C-toppen Eskil Erlandsson står åtalad för sexuella ofredanden mot tre kvinnliga politiker. Under måndagen hålls rättegången mot honom i Stockholms tingsrätt. Foto: SVEN LINDWALL

På måndag klockan 09.15 börjar rättegången i Stockholms tingsrätt och förhandlingarna väntas ta hela dagen. Det kommer även att hållas förhandlingar under ett par timmar på onsdagen.

