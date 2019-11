Kvinnorna förbjuds att ha glasögon på jobbet

Det var efter att den japanska tv-kanalen The Nippon TV network sände ett inslag om att kvinnliga anställda på olika företag i Japan inte längre tillåts bära glasögon på jobbet, som ilskan växte och hashtaggen ”glasses are forbidden” började trenda på Twitter under onsdagen.

Flera internationella medier har under de senaste dagarna rapporterat om hur kvinnor i Japan blivit tillsagda att inte använda glasögon. Bland annat kvinnor som jobbar i affärer, då det skulle ”ge ett kallt intryck gentemot kunderna”, eller kvinnor som jobbar inom skönhetsbranschen – med motiveringen att glasögonen kan dölja sminket.

Får inte bära glasögon

En kvinna berättar för tidningen Buissnes Insider att det är förbjudet för henne att använda glasögon och hon jobbar i informationsdesken i ett stort varuhus.

Även en sjuksköterska som tidigare arbetade på en skönhetsklinik berättar om förbudet på jobbet.

Hashtaggen ”Glasses are forbidden” började få uppmärksamhet för några dagar sedan, när det började trenda på twitter.

Efter det har flera medier, däribland BBC och nyhetsbyrån Reuters, skrivit om hashtaggen och hur kvinnor i Japan gör uppror på sociala medier.

Reuters skriver om en kvinna som berättar under hashtaggen att hon blivit tillsagd att inte bära glasögon på hennes jobb på en restaurang, eftersom det såg ”oförskämt” ut och inte passade med kimonon hon bar.

En annan kvinna skriver hur hon tvingades använda kontaktlinser på jobbet – trots att hon hade en infektion i ögat och linserna orsakade smärta.

”Det är bara regler för kvinnliga arbetare”

Tidigare i år rapporterades det om ett annat uppror i Japan. Den gången handlade det om kvinnor som tvingades bära högklackade skor hela arbetsdagen, något som fick 31 000 att skriva på ett uppror där de gick emot företagens strikta klädlinjer. Även då startades en hashtag, som fick namnet #KuToo.

Det var skådespelaren och författaren Yumi Ishikawa som startade #KuToo. Hon är också med och kritiserar företagens regler om glasögon:

– Problemet med glasögonen är precis som med högklackarna. Det är bara regler för kvinnliga arbetare, inte för manliga, säger hon till Bloomberg.

Chefen för Human Rights Watch i Japan, Kanae Doi, säger till Reuters:

– Om reglerna bara förbjuder kvinnorna att bära glasögon så är det en diskriminering mot kvinnor.