Det är brist på flera läkemedel just nu. En grupp där det råder en extra stor brist är läkemedel för besvär under klimakteriet. Östrogen i form av plåster går inte att få tag på just nu och de förväntas inte komma tillbaka förrän maj.

Angelica Lindén Hirschberg är professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet. Hon jobbar på en högspecialiserad mottagning för kvinnor som är i behov av någon form av hormonläkemedel.

– Vi har sett att den här läkemedelsbristen framför allt drabbar billiga läkemedel som har funnits länge på marknaden, och där ingår hormoner av olika slag. Vårt område är särskilt drabbat.

Kan bli svåra konsekvenser

Det finns kvinnor som behöver östrogen av olika skäl, antingen för att de lider av besvär i samband med klimakteriet eller för att de har en naturlig brist. Oavsett menar Angelica Lindén Hirschberg att det kan bli svåra konsekvenser av bristen.

– Det är många kvinnor som behöver östrogentillskott och om de inte får det kan de på sikt drabbas av hjärt- och kärlsjukdom, benskörhet och demens. Det här är en viktig medicinering även om den inte är livsviktig.

Just nu är tre olika former av östrogen restnoterade: plåster, gel och spray. I stället måste patienter med behov ta östrogen i form av tabletter, men en sådan behandling kan bidra till ökad risk för blodproppar, säger Angelica Lindén Hirschberg.

Apoteksregleringen pekas ut

– Det här har orsakat mycket ilska, frustration och oro hos patienterna. Det har varit otroligt frustrerande. Jag har inte varit med om den här akuta situationen på alla mina år som gynekolog.

Att bristen är så stor nu i Sverige beror på fler saker, men enligt Angelica Lindén Hirschberg kan apoteksomregleringen 2009 vara en extra bidragande faktor.

– Under de tre senaste åren har det eskalerat. Sverige är en liten marknad med tydlig ekonomisk styrning av läkemedelsinköp, vilket inte alltid gör det gynnsamt för företagen att prioritera vårt land.

