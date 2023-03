Kvinnans desperata rop: ”Han kommer döda mig”

Kvinnan är påtagligt chockad när hon larmar 112. Till en början hyperventilerar hon, enligt larmcentralens inspelning, och får inte ur sig ett ord. Hon pratar både svenska och engelska med operatörerna.

Kvinnan: Det är en kille ... I can see him, his going to find me.

Operatören: Andas, vi försöker förstå vad du säger.

Kvinnan: He can see me, he can see me please, he can se me, oh, oh.

Operatören försöker prata med kvinnan. ”His going to fucking kill me”, säger kvinnan till slut (”han kommer att döda mig”). Sedan bryts samtalet och telefonen går inte att nå.

Men de två operatörerna lyckas få fram adressen, en plats i välbärgade Malmöstadsdelen Limhamn, och larma polis.

– Hennes eget larmsamtal gör att polisen kan ingripa. Mannen grips sedan i närheten, säger åklagare Emma Widman.

Mannen är redan dömd för våldtäkt

Enligt misstankarna har mannen våldtagit kvinnan både vaginalt och analt med både en kniv och sina fingrar. Han har dessutom slagit henne och kastat ner henne på sängen. Åklagare Emma Widman menar att kvinnan är fysisk och psykiskt skadad och allvarligt kränkt efter brottet.

– Exakt vad skadorna består i vill jag inte gå in på, men jag hoppas på ett straff som markerar allvaret i detta.

Den 35-årige mannen dömdes för snart två år sedan till en våldtäkt i västa Sverige. Då gömde han sig på toaletten hemma hos en kvinna efter en efterfest och våldtog henne. Då fick han två års fängelse.

– Det har betydelse när rätten fastställer straffet. Jag menar att det borde bli högre. Återfall ska påverka påföljden, säger Emma Widman.

Ett stort antal vittnen kommer att kallas till rättegången som enligt åtalet har gjort ”iakttagelser” vid den misstänkta våldtäkten.

– Vi har arbetat väldigt hårt för att lägga fram den här förundersökningen. Då menar jag att de här personerna är väsentliga att höra. Men jag vill inte föregripa vad de kommer att säga.

Mikael Nilsson, 35-åringens advokat, menar att den medicinska bevisningen inte ger stöd för åklagarens gärningspåstående. Han invänder också att kvinnan inte berättade i första poliskontakten om våldtäkten.

– Min klient förnekar brott, säger han.