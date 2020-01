Det var en äldre kvinna som på torsdagen dog när hon klev av ett plan på Canberra flygplats i Australien, rapporterar The New Daily.

Kvinnan fick enligt nyhetssajten andningssvårigheter när hon kom ut på landningsbanan.

Australisk polis bekräftar dödsfallet och att det inte ligger några misstankar om brott bakom.

Visade inga tecken under resans gång

”ACT Policing kallades till Canberra flygplats efter att en kvinna dött utan misstanke om brott vid 16.15-tiden i dag. En rapport ska skrivas inför obduktionen”, säger en talesperson.

Flygbolaget Qantas som kvinnan flög med från Brisbane till Canberra säger till news.com.au att kvinnans död inte kunde förutses under flygresans gång.

”Qantas har inte tagit emot några rapporter om sjuka passagerare under flygningen utan snarare att alla passagerare klev av planet som vanligt.”

Världens sämsta luft

Läget i den australiska huvudstaden är ansträngt. Luftkvalitet är för närvarande värre än i världens mest luftförorenade stad, New Delhi i Indien, skriver The New Daily.

Landets postmyndighet har beslutat att inte dela ut posten i Canberra och sex av stadens postkontor har stängts ned på grund av röken som ligger tät i luften.

På Canberra sjukhus ligger flera människor inne efter att ha fått andningssvårigheter till följd av brandrök. En läkare skriver på Twitter att delar av verksamheten har fått stänga ned på grund av rökskador.

Människor flyr för sina liv

Canberra ligger i delstaten New South Wales där det tillsammans med delstaten Victoria rasar över 200 bränder just nu. Sju personer har dött New South Wales bara den här veckan.

Delstaten har nu utlöst sju dagars undantagstillstånd.

