Alva Johnson lämnade på måndagen in en stämningsansökan till en domstol i Florida.

Hon hävdar att hon under arbetet med Donald Trumps presidentvalskampanj 2016 utsattes för ras- och könsdiskriminering.

Alva Johnson menar att hon fick lägre betalt än sina manliga och vita kolleger och att andra medarbetare kom med kommentarer som gjorde henne obekväm. Hon anklagar också Donald Trump för att han en gång ska ha kysst henne delvis på munnen, utan hennes samtycke, skriver tidningen The New Yorker.

Händelsen ska enligt Alva Johnson ha inträffat under ett kampanjmöte som hon hjälpte till att organisera i Tampa i augusti 2016. Innan Donald Trump skulle hålla sitt tal ska han enligt Johnson ha tagit hennes hand och kysst henne.

Förnekas av Trumps pressekreterare: ”Absurt”

Johnson hävdar att hon vände sig bort, men att hans mun delvis vidrörde henne.

Presidentens pressekreterare Sarah Sanders har i ett uttalande förnekat att Donald Trump ska ha kysst Alva Johnson.

– Den här anklagelsen är absurd. Detta har aldrig hänt och uppgifterna tillbakavisas av flera mycket trovärdiga ögonvittnen, säger hon i sitt uttalande.

Vita Husets pressekreterare Sarah Sanders förnekar händelsen i ett uttalande. Foto: EVAN VUCCI / AP TT NYHETSBYRÅN

Svårt att bevisa

Anklagelsen om kyssen kan komma att bli svår att bevisa, skriver The New Yorker. Fyra personer har sagt att Alva Johnson berättade för dem om händelsen efteråt.

Men två medarbetare som Alva Johnson har sagt var närvarande under tiden, Karen Giorno och Pam Bondi, har sagt att de inte sett det hända.

– Hade det hänt tycker jag att borde jag ha sett det, för jag var där hela tiden, säger Pam Bondi.

Avslöjas av Ronan Farrow

Alva Johnsons stämningsansökan är enligt The New Yorker minst den fjärde som som har lämnats in av kvinnor som påstår att presidenten gjort oönskade fysiska närmanden. Ingen av dem har resulterat i domar, men förlikningsförhandlingar pågår i minst en av dem, enligt tidningen.

Artikeln om anklagelserna har publicerats i tidningen The New Yorker. Den är skriven av journalisten Ronan Farrow, som också låg bakom avslöjandet kring Hollywoodproducenten Harvey Weinstein – vilket blev startskottet för metoo-uppropet som har spred sig över världen 2017.