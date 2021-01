Det var sent i går kväll som polisen fick in ett larm om misshandel i Uppsala. En 35-årig kvinna misstänks ha misshandlat både ett barn (under fem års ålder) och en man i 50-årsåldern.

Kvinnan greps av polis, misstänkt för misshandel och grovt olaga hot.

”Då händelsen utspelat sig i nära relation mellan misstänkt och målsägare lämnar polisen ingen övrig information om händelsen”, skriver polisen på sin hemsida.

Nya studien: Våld i nära relation bland unga är ett utbrett problem