Under söndagen fick polisen in larm om en försvunnen kvinna i Vetlanda. En kvinna i 20-årsåldern kom inte hem från lördagens utekväll och anhöriga hade inte fått kontakt med henne under söndagen.

Samma dag börjar flera polispatruller att söka efter kvinnan och information i ärendet inhämtas. Att kvinnan skulle ha försvunnit på eget bevåg tror dock inte polisen.

Under söndagen framkom uppgifter som gjorde att polisen nu utreder om kvinnan blivit kidnappad och en förundersökning gällande människorov har framkommit.

Under måndagen hämtades två jämnåriga kvinnor, båda i 20-årsålder, in till förhör. De kvinnorna anhöll senare skäligen misstänkta för människorov.

Bekanta med varandra

De tre kvinnorna ska enligt åklagare Adam Rullman vara bekanta med varandra.

– Det finns ingen släktskap eller familjeband, men de är bekanta med varandra, säger han till Vetlanda-Posten.

Han säger till tidningen att han har en misstanke om vad som hänt, men poängterar att det är ett tidigt skede i utredningen.

– Det finns en del omständigheter som pekar mot att det kan vara brott som ligger bakom men det kan också vara så att det inte är det.

Polisens sökande efter den unga kvinnan fortsätter. Även Missing People är inkopplad i ärendet.