Kvinna får kvarts miljon efter chefens ord om klimakteriet

Leigh Best, 54, jobbade i en djuraffär i engelska Billericay. När en kund började prata om vallningar den 20 mars 2020 höll Leigh Best för öronen och sade:

– Jag vill inte höra det där, jag vill inte veta.

Det föll inte i god jord hos ägaren som ropade ”hon måste vara i klimakteriet”, enligt Daily Mail.

När Leigh Best tog upp det som inträffat med sin chefs fru, som liksom maken är delägare i företaget, fick hon svaret:

– Sluta gnäll.

En månad senare fick Leigh Best sparken.

Får 256 000 kronor

Leigh Best stämde ägarna som hävdade att hon hade fått sparken på grund av hennes ”oförskämda och aggressiva sätt att tala till medarbetare och chefer”.

Men domstolen gick i stället på linjen att Leigh Best först och främst sparkades på grund av att hon slog larm om att företaget inte följde riktlinjerna under pandemin trots att man påstod detta. Leigh Best hävdar att hon fick en verbal varning efter att ha tagit upp hur riktlinjerna inte följdes, men ägarna bestrider detta.

”Det togs ingen eller föga hänsyn till vad som var rättvist när det gäller hennes avskedande”, står det i domstolsbeslutet.

Det står vidare att chefens beteende och ord ”kränkte Leigh Bests värdighet och skapade en förödmjukande arbetsmiljö för henne”.

Domstolsbeslutet slog i mitten av januari fast att chefen hade gjort sig skyldig till köns- och åldersdiskriminering samt att Leigh Best skulle kompenseras med ett belopp som skulle fastställas vid ett senare tillfälle, enligt BBC.

Det beloppet har nu fastställts till motsvarande 256 000 kronor, enligt Metro.

LÄS MER: Sahlgrenska stäms för diskriminering