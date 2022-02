Under onsdagskvällen rapporterade Reuters att den i dag 38-åriga kvinnan släppts efter att ha avtjänat tio år av ett 30 år långt fängelsestraff. Det var i juni 2011 som kvinnan drabbades av missfall och dömdes för mord av en domstol i El Salvador, rapporterar Dagens Nyheter.

Uppgiften om frigivandet kommer från The Citizen Group for the Decriminalization of Abortion in El Salvador, men Reuters har inte kunnat få en oberoende bekräftelse.

Tillsammans med Honduras och Nicaragua har El Salvador världens hårdaste abortlagar. Under de senaste två decennierna har 181 kvinnor ställts inför domstol på grund av missfall – 61 av dem släppts hittills.

I slutet av 2021 dömde Interamerikanska domstolen El Salvador för att ha brukat illa avvägda metoder när staten dömt och fängslat en kvinna till 30 år i fängelse på grund av missfall.