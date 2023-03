Torsten Lindberg kom till Kvällsposten år 1976. I drygt 20 år personifierade han den sydsvenska kvällstidningens närvaro i Växjö och stora delar av Småland innan jag fick äran att ta över den lokala redaktionen.

Han gav mig chansen som ung och utan honom hade jag sannolikt inte varit journalist i dag.

Min läromästares bortgång får mig att fundera över dagens medielandskap och journalistens yrkesroll.

Dagens Nyheter, Sydsvenskan och andra större riksmedier hade i flera år en stark närvaro i en stad som Växjö där det också fanns lokaltidningar och stora tv- och radioredaktioner.

Det saknades inte löpsedelsuppslag under Torsten Lindbergs två decennier i Växjö – staden var skådeplats för flera rikskända skandaler under 1980-talet:

Libyens diktator Muammar Khadaffi hade gjort upp med Växjöföretaget Telub om att 100 man från hans krigsmakt skulle komma till stan för utbildning.

Växjös beredskapslager med olja, som var värt 40 miljoner kronor, tömdes i en snillrik kupp i regi av en oljemäklare.

Svindlarprästen John Tejpar lurade kyrkans folk, direktörer och andra förmögna i Småland på miljoner.

Torsten Lindberg var en löpsedlarnas man som varje dag brann för att vinna nyhetsjakten.

Han var en av de främsta kriminalreportrar som jag mött och en berättare av rang som bland annat borde skrivit en bok om tandläkaren som mördade två kronofogdar i Värnamo.

Öster firar SM-guld och Mats Wilander efter en vinst i Franska öppna. Öster tog SM-guld åren 1978, 1980 och 1981. Foto: Scandia Photopress Mats Wilander Foto: BILDBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Under hans år i Småland var också idrotten stor – och ett tacksamt ämne för Sydsveriges egen kvällstidning.

Mats Wilander, Stefan Edberg, Carl-Axel Hageskog och andra stora tennisess kom härifrån, Östers IF tog tre fotbollsguld under Torsten Lindbergs år i Växjö och i Ljungby var Troja under flera år nära att gå upp i den högsta hockeyligan.

Torsten Lindberg duckade inte heller för att rapportera om svåra ämnen som exempelvis nynazismen som växte fram i Växjö under 80-talet. Det resulterade i hot.

Han granskade också fifflande hockeypampar i Troja och straffades av klubben med en intervjubojkott.

Allt detta fick komma i andra hand. Riksredaktör Torsten Lindberg var konsekvensneutral i sin yrkesroll.

Han möttes av djup respekt i Småland – det noterade jag själv under mina år i Växjö. Kvällspostens chefredaktör Lars Klint, som jobbade med Torsten under flera decennier i olika roller, lyfter också fram det:

– Alla tyckte om Torsten. Hur hårt han än gick fram i spalterna så möttes han av respekt. Han hade en naturlig auktoritet. Han tog plats, men där fanns alltid en lyhördhet och en vilja till samförstånd.

– Torsten var nyfiken. Han var kunnig inom de mest skilda områden. Det fanns en tanke och en substans i allt han skrev. Det visste man, även om de småländska skrönor han letade upp verkade helt osannolika så var de på riktigt.

Torsten Lindberg med en småländsk nöjesprofil: Joe Labero. De kom båda från Alvesta. Foto: Christer Wahlgren och Mats Samuelsson Torsten Lindberg med en småländsk nöjesprofil: Joe Labero. De kom båda från Alvesta. Foto: CHRISTER WAHLGREN Torsten Lindberg Foto: Mats Samuelsson Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Men allt var inte stora ord och hårda avslöjanden. En journalists uppdrag är att stå upp för den lilla människan och det tog Torsten Lindberg på stort allvar i Småland.

I minnesboken över Kvällspostens första 50 år skrev han själv om åren i Växjö:

”Jag tänker gärna tillbaka på de fall där jag med publicitet kunnat hjälpa förtvivlade medborgare mot krånglande byråkrater, konsumenter mot snorkiga butiksinnehavare eller vanskötta djur till vindskydd och mat.”

Själv såg jag det när vi arbetade tillsammans i Växjö.

Redaktionen besöktes frekvent av personer som av olika skäl hamnat i samhällets skuggsida. Torsten tog sig alltid tid för dem. Han var omsorgsfull även om det inte handlade om att hitta nästa dags löpsedel.

I ett fall gick det så långt att han agerade juridiskt ombud i Växjö tingsrätt åt en av våra återkommande besökare som hamnat i trubbel.

En tidig bildbyline och Torsten Lindbergs sista bild på Facebook. Torsten Lindbergs sista bild på Facebook. Foto: Privat I drygt 20 år var Torsten Lindberg KvP:s nyhetsjägare i Småland. Foto: HANS RUNESSON / BILDER I SYD Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Torsten Lindberg lämnade Växjöredaktionen i slutet av 1990-talet och blev sportkrönikör på Kvällsposten – ett uppdrag han tog sig an i föregångaren Birger Buhres anda. Senare fortsatte han som bland annat nyhetschef på tidningens centralredaktion i Malmö.

– Det var en trygghet och en glädje att jobba tillsammans med honom. En av de mest kompetenta, receptiva och intelligenta kolleger jag mött, som reporter och arbetsledare, säger Lars Klint.

– Alltid pålitlig och hjälpsam, som yrkesman och som vän.

Efter att ha gått i pension fick Torsten Lindberg några fina år tillsammans med hustrun Ann-Marie, barn och barnbarn. I flera år delade han sin tid mellan huset i Thailand och bostaden vid sjön Långens strand mellan Värnamo och Växjö.

I hembygden Horda hyllas han nu efter sin bortgång som ”eldsjälarnas eldsjäl” efter ett helhjärtat engagemang inom fotbollsklubben.

Torsten Lindberg somnade stillsamt in på onsdagen efter en kortare tids sjukdom. Han var omgiven av sin älskade familj.

Han blev 72 år gammal.