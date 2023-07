Kvällens nyheter i korthet torsdagen den 6 juli

Putins oro för nytt uppror

Wagnergruppens misslyckade uppror den 24 juni har skakat om Kreml rejält.

Och det finns fortsatt en stor oro i den ryska ledningen över ett potentiellt nytt väpnat uppror i Ryssland, uppger Washingtonbaserade tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW) i en rapport.

För att stå bättre förberedda och stoppa ett potentiellt väpnat uppror kommer poliser i Moskvaregionen nu att genomgå militär utbildning på uppdrag av det ryska inrikesministeriet.

Enligt tankesmedjan tyder sådan utbildning på att Kreml försöker förbättra säkerhetsstyrkornas förmåga i Moskva att försvara Putin och hans inre krets mot potentiella framtida hot.

Ymers megaskräll i Wimbledon

59-rankade Mikael Ymer var rejält nederlagstippad inför mötet med nionderankade Taylor Fritz. Faktum är att svensken aldrig tidigare hade vunnit mot en topp tio-rankad motståndare i karriären.

Då stod 24-åringen för en jätteskräll.

Svensken hamnade i underläge – men vände och vann med tre raka set, 6–3, 6–4 och till sist överlägsna 6–2.

– Det är det sjukaste jag sett på länge, sa Magnus Alsterbäck efter en smash i tredje set.

På en presskonferens – som hålls efter att Sveriges, Finlands och Turkiets utrikesministrar har mötts i Bryssel under torsdagen – säger Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg att det har gjorts framsteg i Sveriges Nato-process.

Han kallar mötet ”produktivt”.

– På mötet var vi alla överens om att det gjorts framsteg, att fullt medlemskap för Sverige ligger i alla allierades intresse. Vi vill alla avsluta processen så snart som möjligt, säger Stoltenberg.

Han säger att Sverige har ”levererat på sina åtaganden”.

– I dag bekräftade vi på nytt att Sveriges medlemskap är inom räckhåll och att en ratificering inte betyder slutet på samarbete med Turkiet.

