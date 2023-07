Kvällens nyheter i korthet torsdagen 13 juli

Billström om turkiska kraven

Sverige kommer att uppfylla de åtaganden som ingår i Nato-överenskommelsen med Turkiet – men först när de skrivit under ansökan.

Det säger utrikesminister Tobias Billström till Dagens Nyheter.

Han tror att ratificeringen kan ske snabbare än vad Turkiets president Erdogan uttryckt.

– Vi kommer att hedra varje artikel i överenskommelsen. Men vi kommer naturligtvis att göra detta efter att vi har blivit ratificerade, säger Billström till DN.

Putins stora bakslag i motoffensiven

Den ukrainska motoffensiven är framgångsrik, enligt den amerikanska forskargruppen och tankesmedjan Institute for the Study of War (institutet för krigsstudier), ISW, i Washington. ISW publicerar dagliga analyser av läget i Ukrainakriget och citeras ofta i internationella medier.

”Ukrainska styrkor har på fem veckor befriat ungefär två tredjedelar så mycket territorium som Ryssland erövrat under mer än sex månader”, skriver ISW.

Ryssland intog mellan 1 januari och 9 juli i år runt 392 kvadratkilometer ukrainskt territorium – medan Ukraina tog tillbaka cirka 253 kvadratkilometer av sitt land mellan 4 juni och 9 juli, enligt den amerikanska tankesmedjan.

Svenskarna mitt i monsterhettan

Sydeuropa kokar.

Temperaturer ligger över 40 grader och flera varningar har gått ut i områden när Europa närmar sig värmerekord.

Samtidigt befinner sig många svenskar i Medelhavsländerna under semestern.

Två av dem är Martin Wallström, som är på Rhodos, och Åsa Årebo som är på Sicilien.

– Man får gå in där det är skugga, stanna vid vattenhål på vägen och ha en blöt mössa på huvudet, säger Martin Wallström.

– Man går ju i var tionde minut. Det är väldigt varmt och en helt annan luftfuktighet här, säger Åsa Årebo.