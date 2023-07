Kvällens nyheter i korthet onsdag 12 juli

Erdogan: Dröjer till oktober

President Erdogan bekräftade i sitt tal efter Natotoppmötet i Vilnius att Turkiet kommer att gå vidare med nästa steg gällande Sveriges anslutning till Nato.

Innan landet kan ratificera Sveriges Natoansökan behöver beslutet röstas igenom i parlamentet. När Erdogan får frågan från journalister om när det kan tänkas ske svarar att han att parlamentet redan gått på sommarledighet. Det kommer därför dröja till efter sommaren, kanske så länge som till oktober.

– Just nu är parlamentet sommarstängt i två månader. Vi kan inte återöppna parlamentet under dessa två månader, säger Erdogan.

Han säger att Turkiet just nu har många internationella frågor på sitt bord och att de därför behöver komma fram till en prioritering.

– Men vårt mål är så klart att göra det så fort som möjligt, säger Erdogan.

Ryska attackerna: ”Budskap till Erdogan”

Det är den ukrainska generalstaben som uppger att de under tisdagen sköt ner 136 drönare som kom i riktning från den ryska hamnstaden Primorsk-Akhtarsk. Utöver det attackerades de av 28 drönare av den iransktillverkade modellen Shahed 131, skriver amerikanska Institute for the Study of War (ISW).

Drönarangreppen sammanfaller med den första dagen av Natotoppmötet i Vilnius.

ISW skriver också att attackerna mot spannmålsaffärerna kopplade till ”Black sea Grain”-initiativet, som först förhandlades fram av Erdogan, kan vara ”ett budskap” till turkiske presidenten från Ryssland.

Syftet skulle vara att signalera att ”hans senaste uttalande om stöd för Ukrainas NATO-medlemskap och de fem ukrainska Azovstal-befälhavarnas återkomst den 7 juli inte har gått obemärkt förbi och inte uppskattas av Kreml”, skriver ISW.

Alexander Skarsgård nominerad till Emmy

Alexander Skarsgård har nominerats till en Emmy för bästa biroll i en dramaserie för sin medverkan i tv-serien Succession.

Det amerikanska Emmypriset ges till tv-produktioner och kan jämföras med filmvärldens Oscar.