Ilham Ahmed är en av de två ordförandena i Syriens demokratiska råd, i praktiken regeringen för det kurdiska självstyret i norra Syrien. Det självstyre som turkiska trupper nu vill radera ut.

Själv befann hon sig utomlands när Turkiet inledde invasionen förra onsdagen. Sedan dess reser hon runt i utlandet och vädjar om internationell hjälp. Just nu besöker hon Sverige där hon bland annat träffat utrikesminister Ann Linde och försvarsminister Peter Hultqvist.

– Norra Syrien har varit ett sekulärt, demokratiskt och multietniskt samhälle, säger hon vid en pressträff i Stockholm. Nu riskerar det i stället bli ett nytt kalifat för IS och andra terrorgrupper.

Är detta slutet för Rojava och det kurdiska självstyret?

– Om inte något internationellt stöd ges till Rojava så finns ingen framtid för oss. Just nu pågår ett massmord som även kan förvandlas till ett folkmord. Det demokratiska projektet kan försvinna. Det var ett hopp för hela Syrien.

Hur känner du nu gentemot president Donald Trump och USA?

– De har begått ett historiskt misstag. De gav Turkiet möjligheten att attackera oss. De gav oss ett löfte men höll det aldrig. Vi vädjar ännu en gång att de rättar till sina misstag. Vi tror fortfarande på att USA har kraft att stoppa detta.

Hon blev kanske bönhörd några timmar efter intervjun. USA:s vicepresident Mike Pence mötte Turkiets president Recep Tayyip Erdogan och förhandlade fram en vapenvila som ska vara i fem dagar. Återstår att se hur den håller.

”Måste få internationell hjälp”

Ilham Ahmed är hur som helst mycket orolig för att IS-terrorister ska kunna utnyttja situationen och bryta sig ut. Cirka 11 000 IS-krigare sitter i kurdiska fängelser plus cirka 70 000 anhöriga i andra läger.

– Många har redan lyckats fly efter en bombning. Nio av de som rymde, var franska medborgare. Vi håller på att utreda vilka andra nationaliteter som kan ha rymt.

– Turkiet beskjuter med raketer och bombar IS fängelser för att IS-terroristerna ska bli fria. De legosoldater som Turkiet använder har också ofta en ideologi som står nära IS. Om Turkiet lyckas med sin plan så är det IS som segrar till slut.

Vad vet du om situation för svenska IS-medlemmar och vad framgick i samtalen med svenska regeringen?

– Vi hade före Turkiets angrepp ett bra samarbete med Sverige för hitta en lösning för främst kvinnorna och barnen. Men efter angreppet vet inte vad vi ska göra. Jag kan inte säga så mycket.

Hur kommer detta att sluta?

– Vi kurder måste få internationell hjälp. Om Turkiet på allvar går in i Syren så kommer landets nuvarande gränser att upphör att existera. Jag fruktar att IS på nytt kan bilda ett eget land.

