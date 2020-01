När hertiginnan Meghan förlovade sig med prins Harry stakades en kunglig framtid ut med ett nära samarbete med prins William och hans fru, hertiginnan Kate.

William, Kate, Harry och Meghan presenterades som ett paketpris, och kallades ”The Fab Four” i brittisk press.

Två år senare talas det om en infekterad konflikt mellan prinsbröderna som ska ha bidragit till att Meghan och Harry nu slutar som ”seniora medlemmar” av det brittiska kungahuset och flyttar till Kanada.

”The Fab Four” var ett minne blott under onsdagen då Wills och Kate höll hov i Bradford, prins Harry förbereder Rugby-VM och Meghan träffar klimataktivister i Kanada.

”Måste få folk att förstå”

Prins William och Kate befann sig i går staden Bradford i England, och besökte bland annat en organisation som arbetar för gemenskap mellan olika etniciteter och religioner.

Där talade prins William, 37, om vikten att försöka förstå andra människors ”utmaningar” och att kunna gå vidare.

– Ibland handlar det om att försöka få folk att förstå att det är okej att ha de här utmaningarna, sade prinsen enligt The Times, och tillade:

– Vi måsta bara hantera dem, och vi måste gå vidare, snarare än bara vara fast i en förlamning och låtsas som att de inte händer, vilket inte är bra.

Harry håller hov i dag

Under torsdagen gör prins Harry sitt första publika framträdande sedan han och Meghan, hertiginnan av Sussex, meddelade att de ”tar ett steg tillbaka”.

Prins Harry lottar grupperna i nästa års VM i rugby, som kommer att hållas i England.

VM-lottningen sker i dag, torsdag, klockan 12 brittisk tid, på Buckingham Palace.

Det kommer att ta ytterligare en dryg vecka innan prins Harry återförenas med sin fru och son i Kanada då han har möten inbokade på i London nästa vecka, enligt nyhetsbyrån Press Association.

Meghan besökte under onsdagen två välgörenhetsorganisationer – en kvinnojour och en organisation som arbetar för att stärka flickor och unga kvinnors rättigheter – i parets tillfälliga nya hemvist, Vancouver, Kanada.

”Inte välkomna i Kanada”

Medan familjen Sussex påbörjar sökandet efter ett mer permanent hem i Kanada har landets största tidning deklarerat att prins Harry och Meghan inte är välkomna innan det står helt klart vad deras framtida roller i den brittiska kungafamiljen är.

Prins Harrys farmor, Elizabeth II, är visserligen drottning och statsöverhuvud även i Kanada, men landet har ett speciellt förhållande till sin monark.

The Globe and The Mail skriver i en ledare att ”ha en kunglighet boende i det här landet är inte samstämmigt med den långlivade typen av förhållande som finns mellan Kanada och Storbritannien, och Kanada och Kronan.”

”Det här landets unika monarki, och dess sköra och samtidigt nödvändiga del i vårt konstitutionella system innebär att en kunglighet bosatt här – prinsen är sexa i successionsordningen – är inte någonting som Kanada kan tillåta.”

Tidningens meddelande till Harry och Meghan är: ”Ni är välkomna att hälsa på, men så länge ni är ”seniora kungligheter” kan Kanada inte tillåta att ni bor här”, skriver de.

Ilskan mot prins Harry och Meghan efter beslutet:

Britter reagerar på Megxit

LÄS MER: Meghans och Harrys svek mot drottningen

LÄS MER: Drottningen ville att Harry och Meghan skulle stanna i kungafamiljen

LÄS MER: Så var krismötet i brittiska kungafamiljen