Kronprinsessan Victoria är just nu i New York i rollen som ambassadör för FN:s globala hållbarhetsmål. Efter en ledig lördag fortsatte hennes program under söndagen med en rad möten på FN:s högkvarter. Hon träffade bland annat generalsekreterare António Guterres tillsammans med de andra ambassadörerna för FN:s hållbarhetsmål och under kvällen blev det gemensam middag.

Det var i början av 2016 som den dåvarande generalsekreteraren Ban Ki-moon utsåg kronprinsessan till en av 16 ambassadörer. I ett pressmeddelande från kungahuset berättade Victoria hur hedrad hon var:

− Frågorna som FN:s utvecklingsmål belyser är avgörande för världen. Jag hoppas kunna bidra i det viktiga arbetet framöver.

De 17 målen handlar om hur medlemsländerna gemensamt ska arbeta för att stoppa fattigdomen och svält, skapa fred, förverkliga mänskliga rättigheter, uppnå jämställdhet och skydda planeten och världens naturresurser.

”Hon är helt fundamental”

För Victorias del har arbetet framför allt handlat om klimatfrågan och haven. Nyligen besökte hon ”Keystone dialogue”-mötet i Tokyo för att diskutera havs- och fiskefrågor. Med på resan var den svenska forskaren Henrik Österblom. Efteråt beskrev han kronprinsessan som "helt fundamental för framgången".

– Kronprinsessan har inlett mötet med många kloka ord, aktivt bidragit under hela dialogen och kontinuerligt stöttat hela processen genom att aktivt bidra till att motivera samtliga deltagare att ta stora steg framåt, sa Henrik Österblom, docent vid Stockholm Resilience Center i en skriftlig kommentar till Expressen.

– Hon har gjort flera inspel som syftar till att få företagen att ta ett globalt ledarskap. Hon är helt fundamental för den framgång vi uppnått hittills.

I natt svensk tid anlände de till nästa möte tillsammans – den här gången för att träffa den amerikanska professorn och havsexperten Jennifer Jacquet. Jennifer Jacquet är forskare vid New York University och har även skrivit den uppmärksammade boken ”Is Shame Necessary? New Uses for an Old Tool” där hon skriver om skam som redskap för att förändra världen.

– Det var en djup skuldmedvetenhet över vad människor gör med denna planet som inspirerade mig, har hon tidigare förklarat.