Victorias besök på mammans arbetsplats

Kronprinsessan Victoria är i USA som ambassadör för FN:s hållbarhetsmål under generalförsamlingens öppnande. Men hon passar också på att göra en rad besök som hovet kallar ”Sverigefrämjande”. Under torsdagseftermiddagen anlände Victoria till Gateway som är Svensk-amerikanska handelskammaren i New Yorks mötesplats för företagare och innovatörer som vill etablera sig på den amerikanska marknaden. 2 000 kvadratmeter högt upp på tredje avenyn med enorma fönster och utsikt över Manhattan.

Band finansiärerna finns storföretag som SAS, Ericsson, Saab, Volvo och Nordea. Svenska fitnessföretaget Casall ska inreda kontorets gym, Svenskt Tenn bistå med textilier för en svensk känsla och den konkurshotade svenska cafékedjan Fika ska stå för kaffet. Trots att mötesplatsen ännu inte har öppnat – och kontorslokalerna än så länge mest liknar en byggarbetsplats – är flera av hyresgästerna redan klara. Bland dem som paxat en kontorslokal finns utbildningsbolaget Hyper Island – och drottning Silvias välgörenhetsorganisation World Childhood Foundation.

Visades runt

Även prinsessan Madeleine är engagerad i Childhood och ska arbeta för dem igen sedan hennes familj flyttat tillbaka till USA. Redan nästa vecka åker hon till New York för den årliga Childhood-galan.

Anna Throne-Holst, som är vd för Svensk-amerikanska handelskammaren i New York var den som välkomnade kronprinsessan och sedan visade henne runt i lokalerna.

– Det var en härlig början i denna kick-off-fas att ha henne här, säger hon.

– Hon var väldigt intresserad av hur vi har tänkt och hur satsningen ska gynna såväl stora svenska företag som de yngre företagen i tillväxtfasen. Hon var underbart trevlig och intresserad.