Tv-profilens nya hårda angrepp mot Meghan

Scenen gick till tv-historien i Storbritannien. Piers Morgan, en av den brittiska medievärldens mest kända personer, stormade ut ur programmet ”Good Morning Britain” i livesändning.

Han vägrade be om ursäkt för sina hårda angrepp mot Meghan Markle efter hennes och prins Harrys intervju med Oprah Winfrey i mars. Tv-profilen anklagade hertiginnan för att komma med rena lögner och menade att hon medvetet försökte förstöra för drottningen och kungahuset.

– Jag tror inte på ett ord av vad hon säger och hennes attacker mot kungahuset är föraktliga, sa han under en sändning.

Fick sparken

Hans beteende gjorde att samarbetet med kanalen ITV havererade – och han sa upp sig bara dagar efter att han lämnade studion i protest.

Han har blivit anklagad för att vara besatt av den amerikanskfödda brittiska kungligheten – som han tidigare varit vän med – men insisterar att han främst är upprörd över att hon ljuger.

Och han ger sig inte med angreppen. Nu ska den 56-årige journalisten vara med i ett australiskt tv-program. I en reklamsnutt inför sändningen hör man honom bland annat kritisera att hon sagt att hon och Harry gifte sig i smyg före bröllopet – vilket hertiginnan senare fick backa från.

– Hon gör påståenden som skulle innebära att ärkebiskopen av Canterbury var kriminell, säger Morgan i reklamen.

Piers Morgan har varit redaktör för flera brittiska tabloider som The Sun, News of the World och Daily Mirror. Han har även varit värd för flera populära tv-program.

Prins Harry och William kritiserar kanalen efter skandalintervjun.

