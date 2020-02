I början av året kom nyheten att Meghan och prins Harry blivit av med sina kungliga titlar. Det meddelade drottning Elizabeth på det brittiska kungahusets Instagramkonto:

”Jag vill tacka dem för deras trogna arbete runtom i landet, i det brittiska samväldet och bortom, och jag är speciellt stolt över hur Meghan så snabbt blivit en del av vår familj. Det är min familjs förhoppning att dagens överenskommelse ger dem chansen att börja bygga ett lugnt och fridfullt nytt liv.”

I och med beslutet har den brittiska kungafamiljen förändrats en aning. Hertiginnan Kate, gift med prins William, har enligt experter tagit på sig mer ansvar och engagerar sig mer nu, än när Meghan fanns med i bilden.

Stor press på Kate

Journalisten och redaktören för The Telegraph, Camilla Tominey, sa under onsdagen i programmet ”This Morning” att hertiginnan av Cambridge är under stor press för att hjälpa till att modernisera monarkin efter att Meghan och Harry lämnat.

Vidare sa hon att Kate börjat ta mer plats och lämnat prins Harrys skugga.

– Det här är en bild av monarkin som går framåt, men det är verkligen en press på hertiginnan av Cambridge att föra kungligheterna in i framtiden, sa Tominey och fortsatte:

– Ja, prins William är en stjärna, men allt har kretsat kring Kate på senaste tiden och hon har verkligen höjt sitt spel.

Kate representerar Storbritanniens framtid

Den kungliga författaren Leslie Carroll har tidigare sagt till Fox News att Kate kan vänta sig att ta på sig mer kungliga uppgifter nu.

Prins William som är nummer två i den brittiska tronföljden kommer naturligt bli monarkins ansikte utåt, tillsammans med Kate:

– Kate är den som kommer behöva representera ansiktet utåt för Storbritanniens framtid på en mer regelbunden basis och balansera ett allt mer utmanande schema av kungliga uppgifter, samtidigt som hon är en mamma, berättade Leslie Carroll för Fox News.

LÄS MER: Meghan och Harry blir av med sina kungliga titlar

LÄS MER: Meghan och prins Harrys nya liv

Ilskan mot prins Harry och Meghan efter beslutet