Stödet till Tim – från oväntat kungligt håll

Den nyaste medlemmen i brittiska kungafamiljen i år har hittills varit prins Harry och hertiginnan Meghans son Archie – tills nu.

På torsdagen offentliggjordes att svenska Tim Vesterberg förlovat sig in i kungahuset. På Instagram gav Flora Ogilvy beskedet att svensken friat till henne och att de ska gifta sig. Ogilvy är barnbarn till prinsessan Alexandra, som är drottning Elisabeths kusin.

Hälsningen från Malaysia

Genast började lyckönskningarna strömma in till paret – och en av dem stack ut:

”Stort grattis, all the best från Malaysia och Sverige”.

Kommentaren kommer nämligen från svenska Louise Johansson som minst sagt har upplevt sin beskärda del av kungliga bröllop: i april i år gifte hon sig med Malaysias kronprins. Det var med pompa och ståt som hon och prins Tengku Muhammad Faiz Petra lovade varandra trohet under ceremonin i Kotu Bahru i Malaysia.

Nyheten om bröllopet slog ner som en kunglig bomb, då paret varit mycket diskreta med sitt förhållande tidigare. Efter bröllopet har Louise varit desto öppnare med sitt nya liv i offentligheten och delar ofta med sig av bilder från offentliga uppdrag på sin Instagram.

Tidigare hockeytalang

Tim Vesterberg är däremot inte helt okänd – dock från helt andra sammanhang. Han var tidigare en lovande hockeytalang som spelade i U17-VM för några år sedan. Från Nacka värvades han sedan till Modo, och han landade till slut i Djurgården innan han slutade på grund av studier.

Sedan dess har han varit ute ur offentligheten – tills nu.

LÄS MER: Svenska Tim gifter in sig i brittiska kungafamiljen

LÄS MER: Här städar svenska Louise paradisstranden med prinsen