Turerna kring hertigen och hertiginnan av Sussex har varit många och för en tid sedan lämnade hertigparet kungafamiljen i Storbritannien för ett liv i Los Angeles, USA.

Framförallt har relationen mellan Meghan och Kate diskuterats.

Nu har en bok släppts som avslöjar den kyliga relationen och varför hertigparet lämnade kungahuset.

Meghan ”kämpade med avundsjuka”

Boken med namnet ”Kensington Palace: An Intimate Memoir From Queen Mary To Meghan Markle” sammanfattar personers berättelser inifrån hovet.

En källa beskriver Kate som den snällaste i kungafamiljen:

”Hon är snäll mot sin personal, i det stora hela, och hon var väldigt vänlig mot Meghan när hon anlände”

Källan fortsätter att beskriva Meghan och att hon ”kämpade med avundsjuka” över sin och Harrys ställning inom familjen, jämfört med hertigparet Cambridges ställning, skriver OK! Magazine.

”Det var inte konstigt att det uppstod spänningar. Meghan tvingades acceptera att trots att hon är hertiginna, så hon är inte gift med näste kung. Jag tror att hon hade svårt att hantera det”, säger en tidigare medarbetare på hovet.

Meghan skrek på Kates personal

En annan källa berättar om orsaken till varför de fyra kungligheterna splittrades och att hertigparet Sussex lämnade familjen.

”Kate blev chockad när Meghan skrek på en person som ingick i Kates personal. Det var då det började diskuteras att de skulle lämna Kensington Palace”, säger en tidigare medarbetare.

Ytterligare en källa säger att Meghans beteende var ett resultat av hur hon har behandlats i kungahuset och mycket på grund av hennes etniska bakgrund – hennes mamma är afro-amerikan medan pappan är vit.

LÄS MER: Så firar Archie sin första födelsedag

LÄS MER: Därför dumpar Meghan och Harry kungafamiljen