Mia Skäringer Lazars föreställning ”Avig Maria – No More Fucks To Give” sattes upp på Globen i Stockholm under lördagen.

På plats vid framträdet var prins Carl Philip och prinsessan Sofia, vars reaktion var att lovorda den drygt två timmar långa showen.

På prinsparets Instagram-konto skriver dem:

”Tack Mia Skäringer Lazar för denna viktiga show”.

Skådespelaren och podd-profilen har inte kommenterat den kungliga hälsningen än. På sin Instagram tackar hon däremot alla som kom till showen under gårdagen.

”Finns inga ord som kan beskriva er”, skriver hon i ett inlägg som fyllts av uppskattande kommentarer om showen.

Hovet: ”Det är det viktigaste budskapet”

På sin sajt har Mia Skäringer Lazar beskrivit föreställningen som ”en hyllning till kvinnan – den feminina energin. Att få vara allt. Ful, vacker, stark, svag, jag. Frigörelse. Berättelsen om mig”.

Hovets informationschef, Margareta Thorgren, berättar att hon fått höra om prinsparets besök.

– Jag känner till att de var i Globen och tittade på Mia Skäringers show och att de var där privat, säger hon.

På frågan om hur prins Carl Philip och prinsessan Sofia ser på frågor om kvinnlig frigörelse och feminism, svarar Margareta Thorgren:

– Jämställdhet är väl någonting som alla står bakom, det tror jag är det viktigaste budskapet.

