Prinsen närvarade tidigare i veckan vid ett evenemang i London där han och hustrun Kate träffade några av finalisterna i fotoprojektet Hold Still. Projektet går ut på att dokumentera livet i Storbritannien under corona-nedstängningen.

På väg till evenemanget fotograferades prinsen när han stannade och tittade i fönstret på en KFC-restaurang. Snabbmatskedjan twittrade snabbt ut följande inlägg intill bilden på prinsen:

”William viskade tyst för sig själv, ’I just can't wait to be wing’ (jag kan helt enkelt inte vänta på att bli vinge)”.

Det är en ordvits baserad dels på sången ”I Just Can’t Wait to be King” från Disney-filmen ”Lejonkungen” från 1994, dels på att kycklingvingar är en av Kentucky Fried Chickens bästsäljare.

Prins Williams favoriträtt är ugnsstekt kyckling

Kentucky Fried Chicken kom senare med ett uppföljningsskämt baserad på kycklinglår:

”Jag är lite ledsen över att jag inte kallade honom His Royal Thighness (hans kungliga lår-het) i förra tweeten om jag ska vara helt ärlig.”

Prins William är mycket förtjust i att äta kyckling och har tidigare sagt att ugnsstekt kyckling är den maträtt han tycker bäst om att laga själv.

