Hertigen och hertiginnan av Sussex, prins Harry och Meghan, var tillbaka i Storbritannien för att att vara med och fira drottningens 70 år på tronen under den gångna helgen.

Förutom det storslagna firandet för drottningen fyllde deras dotter ett år under tiden i England och en officiell bild från en picknick publicerades.

Dottern Lilibet är döpt efter drottningen vars smeknamn som liten var Lilibet. Något som hennes make prins Phillip också använde.

Under prinsparets besök i England så träffade också Lilibet sin gammelfarmor drottningen för första gången även om vare sig hon eller storebrodern Archie deltog under något officiellt arrangemang under jubileumshelgen.

Tidningen People skriver att det är tydligt att hon ärvt sin fars drag med det röda håret och nyfikna ögonen.

Men Lilibet är också lik sin gammelfarmor när de brittiska tidningarna nu publicerar bilden från Lilibets första födelsedagskalas tillsammans med bilder på drottning Elizabeth vid samma ålder där båda sitter lite på sidan och har på sig liknande klänningar.

Förutom drottningen döptes också Lilibet efter prinsessan Diana.

Prins Louis stjäl showen från drottning Elizabeth

LÄS MER: Meghans och drottningens första möte efter avhoppet