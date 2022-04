Idris Elba är, förutom en framgångsrik skådespelare, även en rutinerad DJ och har både spelat på scener på Ibiza och för bland annat Madonna. Han fick även förfrågan om att ställa upp som DJ på prins Harrys och Meghan Markles bröllop 2018.

Något som 49-åringen tidigare beskrivit som hans ”mest stressiga gig någonsin”.

Elba har i tidigare intervjuer berättat att han inte fick välja musiken själv, utan att han fick en färdig låtlista av hertiginnan. Bland dessa låtar fanns bland annat Whitney Houstons megahit ”I want to dance with somebody”.

Men i ett nytt radioinslag med BBC:s 1Xtra's Rap Show avslöjar han nya detaljer om det kungliga bröllopsgiget.

Meghans speciella förfrågan

Under radioinspelningen diskuterar Idris Elba och Tiffany Calver några av de viktigaste ögonblicken i skådespelarens liv, varav det kungliga bröllopet dyker upp. När Elba blev frågad om vilka låtar gästerna dansade till på prins Harrys och hertiginnan Meghans bröllop, svarade han:

– Still DRE av Dr Dre gick loss! Det var Meghans val.

Förutom att Elba fick bröllopsgästerna att dansa loss på dansgolvet, stod även legenden Elton John för en del av underhållningen vid bröllopsmottagningen med en improviserad allsång.

Det kändistäta bröllopet gjorde sannerligen succé. Något som Elton Johns make, David Furnish, betonade i en tidigare intervju med CNN.

– Det var så inspirerande, och det låter kliché, men sann kärlek är verkligen det som sken igenom och det alla kände, uppriktigheten och integriteten i den sanna kärleken, sa Furnish till CNN.

