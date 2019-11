Silvias privata samtal med Sofia och Carl Philip – inför resan

Under onsdagen landade drottning Silvia, 75, i Rom för att vara med vid konferensen ”Promoting Digital Child Dignity: from Concept to Action”.

Barn­konven­tionen fyller 30 år i år, och ett 80-tal representanter från internationella organisationer, teknologiska företag, politiker och religiösa ledare samlas i Vatikanen. Silvia och de andra deltagarna tas emot av påven Franciskus, 82.

The New York Times publicerade nyligen siffror på hur antalet misstänkta övergrepp mot barn som rapporterats de senaste 20 åren har ökat från 3000 (1998) till 18,4 miljoner (2018). Med största sannolikhet kommer situationen förvärras när bredband når befolkningen i världens fattigaste länder.

Enligt Jesuitpater Federico Lobardi, medlem i mötesinitiativtagaren Child Dignity Alliance, kommer man också behandla frågor om hur man kan begränsa tillgången på pornografi på internet för barn, skriver Vatican News.

Drottning Silvia, grundare av barnrättsorganisationen Childhood, deltar i den internationella konferensen och är en av talarna.

– Drottningen håller ett anförande i ämnet. Sedan är det väldigt många programpunkter och en lång rad intressanta föredragshållare, säger Margareta Thorgren, hovets informationschef.

Utbytet med Carl Philip och Sofia: ”Olika dimensioner”

Temat angränsar till de frågor som också prins Carl Philip, 40, och prinsessan Sofia, 34, brinner för.

Prinsparets stiftelse genomför en kampanj mot näthat, och de vill skapa en snällare vardag på nätet för unga och barn.

– De har inte strategier, därför är det så otroligt viktigt att vi som är vuxna visar barnen att vi ser, förstår och agerar på det här, sa Sofia nyligen till Expressen.

Enligt hovet har drottningen haft samtal med Carl Philip och Sofia om barns digitala liv, och de har utbyte av varandras kunskap.

– Kungafamiljens olika engagemang handlar om att uppmärksamma viktiga frågor. Man ser mycket positivt på att man kan rikta det ljuset på de här frågorna, kanske från lite olika dimensioner, säger Margareta Thorgren.

