Sarah Fergusons sorg: ”Fick inte säga adjö”

Sarah Ferguson, som var gift med Storbritanniens prins Andrew mellan 1986 och 1996 och har döttrarna Beatrice och Eugenie med honom, sörjer.

– En av mina äldsta vänner dog av cancer för tre veckor sedan, säger Sarah Ferguson i podcasten Hear Me See Me.

På grund av coronapandemin kunde Sarah Ferguson inte ta ett sista farväl av sin vän genom att närvara vid begravningen.

– Det är så många människor över hela världen som inte fick säga adjö till sina nära och kära, säger Sarah Ferguson.

Sarah Ferguson: ”Den har gjort mig mer tacksam och ödmjuk”

Sarah Ferguson säger att det är något hennes nya stiftelse Sarah's Trust, som redan genomfört över 150 000 donationer under krisen, kommer att jobba för så snart nedstängningen av Storbritannien på grund av coronaviruset är helt över.

– Vi startar den för att kunna hjälpa de människor som skriver till oss. Vi hoppas kunna betala för begravningar, eller om vi på något annat sätt kan bidra till att de kan ta ett kärleksfullt farväl av sina nära och kära, säger Sarah Ferguson.

Självisoleringen har haft en märkbar effekt på ”Fergie”.

– Jag tror att den har gjort mig mer tacksam, ödmjuk och kärleksfull, säger Sarah Ferguson.