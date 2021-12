Så handlar drottning Elizabeth sina julklappar

Inför julhögtiden har drottningen Elizabeth många julklappar att inhandla. I den stora kungafamiljen har drottningen åtta barnbarn samt tolv barnbarnsbarn.

Men trots att drottningen har en lång lista inför julshoppingen, kan hon inte bege sig ut på stan som vemsomhelst. Tidigare betjänten Paul Burell avslöjar nu att drottningen inte behöver ta sig till butikerna, utan butikerna tar sig till henne.

– För de första har hon kataloger som skickas till henne, och därefter skickar Oxford Street-butikskedjan ”John Lewis” ett urval av nästan allt de har på lager till henne, säger Burell till Closer Magazine.

Egen butik i slottet

– De sätter upp som en liten butik i Windsorslottet där drottningen kan komma in och välja presenter när hon vill. Sent på kvällen, vanligtvis runt tiotiden, kommer hon in i sin lilla butik och shoppar.

– Drottningen väljer alltid praktiska presenter som är av användning - aldrig prydnader eller dekorativa saker. Hon kanske väljer några picknicktallrikar, en duk eller ett par handdukar. Därefter blir de inslagna och en lastbil med presenter körs till Sandringham.

Däremot kan det bli så att kungafamiljen får vänta med att få sina julklappar. Omikronvarianten har väckt funderingar kring om det traditionella julfirandet vid Sandringham kommer att bli inställt i år.

Hitills har den traditionella jullunchen blivit inställd.

